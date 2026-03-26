Francesc Ester, nou president de l'associació d'amigues i amics del Cine París de Solsona

El passat dissabte va tenir lloc l'assemblea ordinària dels socis de l'Associació d'Amigues i Amics de cine París de Solsona
Un dels punts de l'ordre del dia va ser la renúncia en el càrrec com a president del Martí Abella que ha portat aquest Associació des dels seus inicis, en el primer any de negociacions amb l'ajuntament i la propietat del Cine i en aquest segon any ja constituïda l'entitat i en ple funcionament. Martí Abella ha renunciat a la Presidència satisfet per que el projecte del Cine a Solsona està plenament consolidat i amb el futur garantit.
No obstant, va reconèixer que han estat uns mesos intensos de treball, amb negociacions complicades que van acabar en bon terme, aixi com un primer any que també ha tingut algunes incidències que s'han pogut resoldre bé. Abella va tenir un agraïment especial per les empreses i entitats que han cregut en el Cine Paris, sense la col·laboració de les quals, no haguera estat tant fàcil superar aquest primer any. Finalment, Abella ha deixat clar que tot i deixar la Junta, continuarà vinculat al Cine París com a soci, i amb més temps per treballar per fer realitat un Cine-Club a Solsona.
Simultàniament, en la mateixa assemblea, s'ha aprovat la nova junta, amb les baixes de Martí Abella i Antonio Avi, la ratificació en el càrrec de Montserrat Pi com a tresorera i Francesc Ruiz com a secretari.
Per al càrrec de president, es va proposar al Francesc Ester, que ja formava part de la junta. Ester va ser recolzat per unanimitat pels assistents al l'assemblea, qui va acceptar la presidència "amb el magnífic equip que hi treballa al darrera" i agraint al Martí Abella la tasca que ha fet, especialment per engegar el projecte.
Francesc Ester, molt vinculat al teixit associatiu de Solsona, és actualment també president de la Unió de botiguers de Solsona i comarca.