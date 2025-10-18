Del Santuari de Lord al cinema: la sorprenent vida de Xavier Sartorius

Aquest diumenge 18 d'octubre a les 20h, s’estrena a Solsona la pel·lícula documental Solo Javier, que explica la vida de Xavier Sartorius, seminarista de Solsona i monjo del santuari de Lord. La sessió tindrà lloc al Cinema París, amb un col·loqui a càrrec de Mn. Marc Majà, vicari general de Solsona i company al Seminari de Xavier Sartorius.
Tràiler oficial
Biografia de Javier Sartorius Milans del Bosch
Nascut a Madrid en una família aristocràtica i catòlica practicant, Xavier fou un noi extravertit i esportista, però poc aplicat als estudis i sovint conflictiu a l’escola. Amb disset anys, marxà amb el seu germà als Estats Units, on es dedicà al tennis i visqué una vida frívola. Tot i això, començà a sentir inquietuds espirituals i una especial atenció pels pobres. Amb vint-i-sis anys, després de proclamar-se campió de pàdel, decidí deixar-ho tot i marxar al Perú com a voluntari.
Allà, el contacte amb els nens més desfavorits i la lectura de la Bíblia el portaren a una conversió profunda. Treballava i pregava intensament,convençut que no podia perdre més temps. Després de la seva experiència missionera, retornà a Espanya per formar-se al Seminari de Toledo, però aviat descobrí que el seu camí era una vida més contemplativa. Aconsellat per amics, arribà al santuari de Santa Maria de Lord, on es presentava sempre com “Solo Javier”.
En aquell ambient trobà pau i sentit a la seva vida, i acceptà la proposta del bisbe Jaume Traserra d’ordenar-se prevere, ingressant al Seminari Major Interdiocesà. Allà fou molt estimat per companys i formadors, destacant per la seva senzillesa i profunditat espiritual.
La seva trajectòria es veié marcada per una greu malaltia intestinal, que l’obligà a llargues estades a l’hospital. Lluny d’ensorrar-se, aprofità aquell temps per fer apostolat entre malalts i personal mèdic, transmetent esperança i despertant la fe en molts. Finalment, fou traslladat al monestir de San Miguel de Dueñas, on morí el 21 de juny de 2006, amb 45 anys. Fou enterrat al cementiri de Lord, on també reposen els seus pares.
El seu testimoni de fe i entrega continua viu. El 2014, Mn. Norbert Miracle va sol·licitar l’inici de la seva causa de beatificació, presentant-lo com un exemple de santedat quo- tidiana, d’aquells “sants de la porta del costat” de què parla el papa Francesc. La pel·lícula que ara s’estrena vol donar a conèixer la vida d’aquest home que, havent-ho tingut tot, va decidir viure només per Crist i pels altres.
Necrològica de Xavier Sartorius
Reproduïm aquí la necrològica publicada al Butlletí del bisbat
XAVIER SARTORIUS MILANS DEL BOSCH
El passat 21 de juny, moria al monestir cistercenc de San Miguel de las Dueñas (León), el seminarista del nostre Bisbat Xavier Sartorius i Milans del Bosch. Va néixer a Madrid el 4 desembre 1962. Va estudiar als jesuïtes de Madrid fins a COU. Del 1979-82 va seguir la carrera d'administració d'empreses a Estats Units. Va residir en aquest país fins el 1988. L'any 89 va anar de missions a Cuzco amb els Servants dels pobres del Tercer Món. Del 1990-1992 va estudiar teologia a Toledo. El 1992 va al santuari de Lord. I el 2002 entra al Seminari de Solsona, ingressant al Seminari Interdiocesà. El 21 d'abril de 2006, divendres de l'octava de Pasqua, el bisbe Jaume li conferia els ministeris laicals de Lector i Acòlit, al Santuari de Lord.
La seva mort sobtada, malgrat la malaltia que patia, va commoure tota la gent que el coneixia. Era considerat una persona molt profunda, espiritual, senzilla i amb una gran capacitat de relació amb tot tipus de persones. Amb una especial sensibilitat pels pobres.
El seu cos va arribar al Seminari de Solsona la nit del dia 22. A la capella, la gent va anar a pregar per ell amb emoció. Es va fer un primer funeral a la Catedral de Solsona, a les 12 del migdia del divendres 23 de juny. El bisbe Jaume va presidir la celebració i van concelebrar amb ell uns 45 preveres, entre ells diversos rectors de seminaris de Catalunya. Una missa molt solemne i emotiva amb la presència de tota la seva família i amics. El bisbe Jaume va destacar la seva gran descoberta en la vida: Déu; i ara vivia per Ell.
A les 5 de la tarda, al santuari de Lord, es va fer la missa i enterrament. El seu cos fou pujat a les espatlles de diverses persones, preveres, familiars i amics, pujant tota la costa cap al santuari. El bisbe Jaume va presidir aquesta Eucaristia i va predicar Mn. Joan Durban, recordant la seva arribada al santuari. Al final de les dues celebracions va parlar: el Rector del seminari de Solsona, Mn. Josep M. Vilaseca; un germà del Xavier, el Mauricio; i un seminarista de Solsona.