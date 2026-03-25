Solsona Experience oferirà visites a la Torre de Peracamps

La cooperativa solsonina de dinamització turística Solsona Experience iniciarà visites guiades a la Torre de Peracamps, al municipi de Llobera, el proper diumenge de Pasqua, el dia 5 d’abril. Les rutes es continuaran oferint el segon i quart diumenge de cada mes a un quart d’una.
La Torre, declarada bé d’interès nacional, estava situada a l’antiga frontera de la marca hispànica i ocupava un punt estratègic en el control dels camins. Tenia la funció de protegir i vigilar el territori. A més, va tenir un paper rellevant en diferents guerres com durant la guerra de Successió o les guerres Carlines.
Durant la visita, es podrà conèixer la història d’aquesta edificació de més de mil anys d’història. Es visitaran els voltants de la torre i es podrà pujar fins al capdamunt, des d’on es poden gaudir d’unes vistes de 360 graus que ajuden a comprendre la rellevància històrica de la talaia.
La visita inclou també l’explicació d’altres punts d’interès del municipi: els monuments megalítics de de Llobera, les tombes excavades a les roques i el patrimoni arquitectònic de la zona, com l’església de Sant Pere de Peracamps. L’activitat és combinable amb la visita guiada al Santuari del Miracle, que Solsona Experience ofereix el mateix diumenge a dos quarts d’11.
“Començar a fer visites a Peracamps és clau per posar en valor un patrimoni que de moment era poc conegut en l’àmbit català” argumenta Arnau Sala, un dels guies de Solsona Experience que farà visites a la Torre. “Més enllà de Peracamps, amb les visites també volem parlar del territori on s’engloba i del municipi de Llobera, molt ric patrimonialment” afegeix.
La cooperativa turística comença a fer visites arran d’una proposta de l’Ajuntament de Llobera. Amb motiu de la restauració de la Torre, inaugurada el 2024, des de l’Ajuntament s’han volgut impulsar les rutes guiades. Amb les obres de restauració -promogudes per una iniciativa privada que va cedir la torre a l’Ajuntament- es va instal·lar una estructura metàl·lica a l’interior de la Torre que permet accedir als miradors a través d’una escala. “Aquestes visites es poden fer gràcies a tot l’esforç que hi ha hagut darrere i que ha mantingut accessible aquest patrimoni als visitants” conclou Arnau Sala.
Les entrades es podran comprar a la plataforma entradessolsones.com.