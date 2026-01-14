L’Hostaleria de Lleida rebutja l’augment de la taxa turística i reclama un model territorial més just

L’Associació d’Hostaleria de Lleida ha expressat el seu rebuig a l’augment de la taxa turística anunciat pel Govern i ha demanat que es reconsideri la mesura. En un comunicat, el sector qualifica l’increment d’“afany recaptatori” i alerta que afectarà els establiments turístics de la demarcació “de manera totalment desproporcionada i aliena a la realitat del territori”.
Segons l’entitat, aplicar els mateixos criteris a tot el país desconeix la diversitat del mapa turístic català. “Barcelona és una destinació mundial i la costa catalana és la destinació vacacional líder d’Europa, mentre que la resta de Catalunya es troba a gran distància”, assenyalen. De fet, recorden que el Pirineu i l’interior —que representen un 80% del territori— concentren només el 8% de les pernoctacions, tot i que en comarques com l’Alta Ribagorça, la Val d’Aran o el Pallars Sobirà el turisme suposa més del 90% del PIB.
Des de l’Hostaleria de Lleida consideren que “no es pot tractar tot el territori per igual” i defensen que la taxa turística s’hauria d’eliminar a les comarques que no pateixen pressió turística. També remarquen que el 65% de les persones que paguen la taxa a Lleida són catalans, ja que el visitant tipus és de proximitat. A més, assenyalen que el preu mitjà dels allotjaments a la demarcació és el més baix de Catalunya segons dades de l’INE, fet que, segons diuen, accentua el caràcter desproporcionat de la mesura.
Com a alternativa, l’entitat proposa mantenir l’import actual —0,60 euros per a la majoria d’establiments i 1,20 euros per als hotels de quatre estrelles— als destins de neu o entorns de parcs naturals, i que la recaptació es retorni íntegrament als municipis, consells comarcals o a la Diputació per a la gestió turística. Per a la resta de zones on el turisme té “nul·la o molt poca incidència”, demanen exempció total.
Finalment, també reclamen que quedin exempts de la taxa els treballadors que s’allotgen a la demarcació per motius laborals.