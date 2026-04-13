Tallers de consum responsable per a alumnat de secundària al Solsonès

El passat dijous 9 d’abril, i a petició de l’escola Arrels, l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Consell Comarcal del Solsonès va dur a terme dues xerrades-taller adreçades a l’alumnat de tercer d’ESO, amb la participació d’un total de 60 alumnes. Durant aquestes sessions es va explicar el funcionament de les oficines de consum i els drets bàsics de les persones consumidores.
Posteriorment, l’alumnat va participar en el taller pràctic “I tu, saps consumir?”, una activitat dinàmica orientada a apropar, de manera entenedora, els aspectes fonamentals del consum responsable. A través de situacions reals i quotidianes, els participants van poder identificar problemàtiques habituals en matèria de consum i conèixer qüestions com la garantia de productes i serveis, el dret de desistiment en compres a distància, les recomanacions per fer compres segures per internet o els drets davant incidències en viatges, com retards o cancel·lacions de vols. L’objectiu d’aquest taller és dotar els participants d’eines i coneixements per exercir els seus drets com a consumidors, fomentant alhora la presa de decisions responsables i segures.
L’activitat combina contingut teòric amb l’intercanvi d’experiències, afavorint una participació activa. Aquestes xerrades-taller s’adapten a diferents franges d’edat, des de joves fins a persones adultes, ajustant els continguts i exemples a cada col·lectiu. Les sessions són gratuïtes i es poden sol·licitar a l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Solsonès.