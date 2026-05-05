Manresa impulsa un maig de consum conscient amb cultura i activitats pel comerç just

Manresa dedica el mes de maig a la sensibilització sobre la justícia global i el consum conscient amb motiu del Dia Internacional del Comerç Just, que se celebra el 9 de maig. La ciutat ha programat un conjunt d'activitats culturals, educatives i artístiques que s'estendran per biblioteques i equipaments municipals amb l'objectiu d'apropar a la ciutadania les realitats socials i ambientals vinculades a la producció de béns de consum quotidià.
Un programa transversal amb art i educació
La iniciativa aposta per la cultura com a eina de transformació social i de reflexió crítica. El programa combina tallers artístics, contacontes i espectacles familiars per abordar temes com la indústria tèxtil, l'alimentació o les desigualtats globals en les cadenes de producció.
Una de les propostes destacades és el cicle de Tallers de Còmic Transformador, adreçat a joves i conduït per la il·lustradora Ivonne Navarro. L'activitat convida els participants a utilitzar el dibuix com a eina per imaginar alternatives de futur i reflexionar sobre els models de consum actuals.
Els tallers començaran el 5 de maig a la Biblioteca de l'AV Valldaura i continuaran el 8 de maig a la Biblioteca de l'AV Cal Gravat. El 17 de maig es farà una sessió especial al Museu de l'Aigua i el Tèxtil, mentre que la darrera trobada tindrà lloc el 29 de maig a la Biblioteca de l'AV Saldes - Plaça Catalunya.
Contacontes per sensibilitzar les famílies
El programa també incorpora activitats adreçades al públic familiar amb l'objectiu de fomentar la consciència des de la infància. L'activista i narradora Li Morenita presentarà el contacontes Quan la roba parla: La història de la Nhu i altres contes tèxtils, una proposta que posa el focus en l'origen de la roba i les condicions de producció a escala global.
Les sessions es faran el 7 de maig a la Biblioteca de l'AV Font dels Capellans i el 12 de maig a la Biblioteca de l'AV Balconada. Prèviament, la narradora realitzarà una activitat pedagògica amb alumnat de l'Escola Valldaura.
Les històries que es presenten tenen com a objectiu apropar els més petits a les realitats socials i ambientals que hi ha darrere de la indústria tèxtil, fomentant una mirada crítica i responsable sobre el consum.
Espectacle final i xarxa de biblioteques
El cicle es clourà amb l'espectacle La revolta de les samarretes xerraires, a càrrec de La Pallassa Trafalgar. La proposta itinerant es podrà veure en diferents biblioteques de la ciutat entre el 19 i el 22 de maig, passant per la Biblioteca Àngel Servet, Ateneu Les Bases, Les Cots - Guix i la Biblioteca del Casino.
Aquesta programació gratuïta i oberta a tota la ciutadania vol consolidar el paper de les biblioteques com a espais de dinamització cultural i educativa, més enllà de la seva funció tradicional.
Compromís amb la justícia global
Amb aquesta iniciativa, Manresa reafirma el seu compromís amb el comerç just i el consum responsable. Des del 2022, la ciutat forma part de la xarxa internacional de Ciutats pel Comerç Just, una distinció que reconeix les polítiques locals orientades a promoure una economia més equitativa i sostenible.
El programa d'aquest mes de maig busca reforçar aquest compromís mitjançant activitats que combinen cultura, educació i participació ciutadana, amb l'objectiu de generar consciència i impulsar canvis en els hàbits de consum de la població.