Una exposició a Moià activarà un pou patrimonial amb una instal·lació d'aigua en temps real

Moià acollirà del 16 al 31 de maig l'exposició Aigües subterrànies, fang i altres matèries poroses, una proposta d'A cobert que combina art contemporani, educació i territori amb una instal·lació que filtra en temps real l'aigua d'un pou patrimonial.
Una instal·lació que connecta patrimoni i creació
La mostra tindrà lloc a la Casa Museu Rafael Casanova i incorpora un dispositiu dissenyat específicament per extreure aigua d'un pou interior i fer-la circular per la sala d'exposicions. L'aigua travessa un conjunt de peces ceràmiques creades per alumnes de 4t d'ESO de l'Institut Moianès, que actuen com a filtres abans de retornar-la al pou.
La intervenció és de baix cabal i reversible, i s'ha desenvolupat amb l'acompanyament de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i el suport de l'Ajuntament de Moià. El projecte ha estat dirigit artísticament per martaroc.work i coordinat per A cobert.
Un projecte educatiu i interdisciplinari
La proposta neix d'un procés de recerca i creació desenvolupat durant tot el curs escolar, en què l'alumnat ha treballat les aigües subterrànies del Moianès des d'una perspectiva ecològica i simbòlica. El projecte s'ha nodrit de sessions a l'aula, sortides de camp i trobades amb professionals, com visites a una depuradora, a un taller de ceràmica i el contacte amb experts del territori.
Un dels elements destacats ha estat la recuperació del forn de ceràmica de l'institut, que ha permès produir les peces íntegrament al centre i aprofundir en els processos materials.
Participació activa en totes les fases
El projecte destaca pel seu caràcter integral, ja que l'alumnat ha participat en totes les etapes: des de la conceptualització fins a la producció i la comunicació. L'exposició inclou també un vídeoassaig realitzat pels estudiants, així com la imatge gràfica i els textos de sala elaborats per diferents grups del centre.
A més, està previst que els participants publiquin un article a la revista local La Tosca, reforçant la connexió amb el teixit cultural del municipi.
Una iniciativa dins el programa Cultura i Educació
Aigües subterrànies, fang i altres matèries poroses és una de les 77 iniciatives seleccionades en la nova línia d'ajuts del Programa de Cultura i Educació de la Generalitat, que promou projectes innovadors als centres educatius.
La inauguració tindrà lloc el dissabte 16 de maig a les 12 del migdia, després del muntatge participatiu amb l'alumnat previst per al dia 13. La proposta posa en valor el paper de l'art com a eina educativa i de connexió amb el territori, situant els joves com a protagonistes actius en la creació cultural.