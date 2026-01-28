Joan Maria Piqué s'incorpora a l'oficina de l'ACM a Brussel·les

Joan Maria Piqué, un vell conegut de la política catalana, torna a la vida institucional. Després de fer durant tres anys de consultor de comunicació i assumptes europeus amb una marca pròpia, el periodista s'acaba d'incorporar com a director adjunt de l'oficina a Brussel·les de l'Associació Catalana de Municipis, segons ha pogut saber Nació.
El director de l'oficina, també recentment nomenat, és l'exeurodiputat d'Esquerra Jordi Solé. La feina de l'oficina de l'ACM, que presideix l'exconsellera Meritxell Budó, alcaldessa de la Garriga, és vetllar pels interessos dels municipis catalans i assistir-los per les gestions davant les institucions comunitàries, també el Parlament.
Piqué va passar del periodisme -treballava a l'Avui- a la política l'any 2007, quan va convertir-se en cap de comunicació d'Artur Mas, on el va acompanyar a Palau. Amb l'arribada de Carles Puigdemont, durant la legislatura de l'1-O es va fer càrrec de la relació de Presidència amb els mitjans internacionals. Posteriorment, va ocupar alts càrrecs al Departament d'Exteriors fins a la sortida de Junts del Govern el 2022, contra la que va fer campanya. Al PDECat va ser responsable de la sectorial de política internacional, càrrec que també ocupa a Junts.
Piqué ha treballat per diversos projectes i en aquest moment du a terme tasques de comunicació per la comunitat jueva a Catalunya.