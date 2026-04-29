29 de abril de 2026

ZUB fa ple a La Llavor 2026

Quan el bosc ens entra a dins

  • ZUB a Llobera -
Publicat el 29 d’abril de 2026 a les 08:42
El passat dissabte 18 d’abril es va inaugurar ZUB a Llobera, una instal·lació artística de la investigadora i artista Marta Ricart guanyadora de la Beca Llavor 2026. L'estrena es va emmarcar en la programació de La Llavor, una cita dedicada al talent local i a la cultura d'arrel. Impulsat pel Consell Comarcal del Solsonès i La Mare Cultural, enguany l'esdeveniment, que ha exhaurit les entrades, ha rebut la col·laboració de l’Ajuntament de Llobera i l'Institut d'Estudis Ilerdencs.

La proposta de Marta Ricart convida el públic a endinsar-se al bosc des d'una mirada renovada, sensible i immersiva. Es tracta d'una instal·lació situada en un entorn forestal de Llobera que convida els visitants a traçar un recorregut i a transitar-hi entre el mapa i el laberint, entre el dins i el fora. A través d'un conjunt d'artefactes visuals i sonors desplegats al llarg del trajecte, els visitants són convidats a habitar el lloc d’una manera activa i perceptiva. L'espai escollit per a aquesta intervenció és el «Caminet del Bosc - L’Arrencaherbes de pagès», pròxim a l'Escola de Llobera, al nucli de Peracamps. Paral·lelament, el projecte es complementa amb una petita mostra situada al local social del municipi, on s'exposen els materials i els processos que han donat forma a ZUB, com ara la creació de pigments naturals o la construcció d'instruments sonors a partir de fusta i argila locals. 

La inauguració va comptar amb la presència de la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Claustre Sunyer; la consellera comarcal de Cultura del mateix ens, Sara Vilches; i l'alcaldessa de Llobera, Eva Simon. L'acte es va estructurar en quatre sessions que van reunir un centenar de persones: la primera, adreçada als veïns i veïnes de Llobera, i la resta obertes al públic general. Acompanyats per les sonoritats de Montserrat Isanta —amb la col·laboració de la ceramista Sara Reig ambdues han confeccionat instruments a partir d’argiles locals—, els participants van recórrer la instal·lació seguint un itinerari sonor, obert i immersiu.

En aquesta edició, la Beca Llavor ha apostat per concentrar el suport en una única proposta, incrementant-ne la dotació fins als 3.000 euros. En el cas de ZUB, l'ajut s'ha destinat a cobrir part dels costos de producció de la instal·lació, especialment pel que fa a les pintures i als cossos sonors. La convocatòria, promoguda per La Mare Cultural i el Consell Comarcal del Solsonès amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, té per objectiu acompanyar artistes i col·lectius de la comarca en el desenvolupament de projectes de creació inèdita.

 

Un projecte en creixement

Tanmateix, el projecte tindrà continuïtat al llarg dels pròxims mesos amb noves sessions programades els dies 23 de maig, 27 de juny, 25 de juliol i 29 d’agost. Les entrades es podran adquirir a través de la plataforma de Turisme Solsonès, amb un preu de 8,5 euros (5 euros per als menors de catorze anys). 

A més, ZUB ampliarà el seu recorregut durant el pròxim curs amb la iniciativa ZUBZer, que traslladarà el projecte a les escoles de la ZER del Solsonès. Aquesta proposta educativa permetrà als infants aproximar-se als processos de creació artística contemporània vinculada al territori, amb el guiatge de Montserrat Isanta i Marta Ricart. 

