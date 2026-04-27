El reggae rocker de Tremendu deixa una bona petjada al Pub Sputnik de Solsona

El passat divendres 24 d'abril el pub Sputnik de Solsona va acollir un concert de Tremendu amb banda. Tremendu es el projecte de l'osonenc Dani Rifà, que destaca per les seves lletres iròniques i revindicarives. Ritmes ballables i alegres. Ens presentà el seu nou disc "A mig camí" amb la banda Marcel Lazara- Bateria, charango i veusAlexis Bassiliou - Baix i cors i Dani Rifà - Veu i guitarra.
A mig camí’, el primer i únic avançament del que es el seu darrer disc. La cançó a ritme de chacarera, música originària del nord de l’Argentina, evoca una connexió íntima amb la terra i amb les arrels culturals d’aquell territori. Nascuda als Andes, durant un viatge pel Perú, Bolívia, Argentina i Uruguai, utilitza la música com a vehicle per expressar emocions profundes i universals.
A mig camí’ es converteix en una metàfora de la vida com un camí ple de desafiaments, però també de bellesa i aprenentatge. Una cançó que ens convida a viure l’ara i aquí, a trobar la bellesa en el present i a continuar endavant acceptant el camí tal com vingui. Un tema amb un missatge vitalista, valent i optimista que ens convida a gaudir cada moment i a continuar caminant pel camí de la vida amb determinació.
El single és el primer avançament de “Pedra, sense amagar la mà” el darrer àlbum de Tremendu que ha estat gravat i produït per Marcel Làzara i Dani Rifà als Estudis Sarau a la Plana de Vic durant el 2024 i el que portem de 2025 i amb la intervenció dels músics: Dani Rifà a la veu i guitarra, Marcel Làzara al txarango i guitarra, Pau Puig al leguero i a la percussió, Alexis Bassiliou al baix i Jana Badosa als cors.
Tremendu (conegut anteriorment com a Tremendament) és llegenda viva osonenca; sempre vinculat a l'escena festiva i alternativa, en Dani Rifà ens presentarà el seu últim treball discogràfic on continua endinsant el seu missatge vitalista i positivista, emfatitzant els aspectes delicats de la vida amb alegria i festivitat. La seva passió pel viatge l'ha dut a enregistrar aquest disc amunt i avall, concretament a Llatinoamèrica. El seu és un cant d'alta volada, amb una visió alegre, però sense deixar les penúries i injustícies que dia rere dia ens afecten; i els seus ritmes fluctuen entre el reggae, la cacharera, la rumba i la cançó d'autor. En Dani contagia la seva visió 'hippie' de la vida perquè canta com un nen totes les veritats amb una ingenuïtat envejable i que cal recuperar.