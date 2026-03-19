L’accés principal del Camp del Serra s’inhabilita durant una setmana per les obres del carrer Nou

L’accés principal al Camp del Serra de Solsona quedarà inhabilitat per als vehicles entre el 23 i el 29 de març a causa de les obres d’urbanització del tram superior del carrer Nou de Solsona. La restricció afecta l’entrada des del Vall Fred i es deu als treballs de col·locació del gual de la nova vorera, que s’estendrà al llarg de 16 metres lineals.
Així, durant la setmana vinent, l’accés rodat al recinte es mantindrà operatiu pel lateral situat a la part inferior del carrer Nou, tant per entrar-hi com per sortir-ne. La mesura no afectarà els vianants, que podran continuar utilitzant l’accés habitual al Camp del Serra.
Les obres del carrer Nou es troben a la recta final i, segons els serveis tècnics municipals, es preveu que es completin durant el mes d’abril. L’actuació, iniciada el desembre passat, comprèn un tram de 85 metres lineals i una superfície de 1.015 metres quadrats. Aquest matí hi han fet una visita d’obres el regidor d’Urbanisme i Obres Públiques, Joan Parcerisa, i l’arquitecta municipal responsable del projecte, Anna Grau.
Onze metres d’amplada
L’obra desembocarà en un vial d’onze metres d’amplada, amb una distribució que inclou dues voreres —de dos i tres metres respectivament—, una franja d’estacionament en línia de dos metres i un carril de circulació de quatre metres en sentit únic.
Els treballs han inclòs la canalització de serveis bàsics, com la xarxa d’aigües pluvials, l’aigua potable, les instal·lacions de baixa tensió i les telecomunicacions. En la fase final, es preveu la pavimentació de les voreres amb panot antilliscant, l’asfaltatge de la calçada i la instal·lació de l’enllumenat i el mobiliari urbà. A més, l’actuació incorpora l’adequació de l’accés principal al Camp del Serra per millorar aquest cèntric espai a tocar del portal del Castell.
Aquesta urbanització ha tingut un pressupost de 131.144 euros, finançat entre l’Ajuntament de Solsona, que n’assumeix el 72,2 %, i l’empresa promotora de l’edifici adjacent, Proimcress, que també executa les obres.