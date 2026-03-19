19 de març de 2026

Un centenar d’estudiants del Francesc Ribalta posen a prova el seu talent matemàtic

Un any més, i ja en són 29, alumnat de l’institut Francesc Ribalta participa a la prova Cangur

Publicat el 19 de març de 2026 a les 09:33
Actualitzat el 19 de març de 2026 a les 09:36

Un total de 98 alumnes de l’Institut Francesc Ribalta han participat avui dijous 19 de març en la prova Cangur 2026, el concurs internacional de resolució de problemes matemàtics que enguany arriba a la seva 31a edició. L’activitat, que mobilitza cada any milions de joves arreu del món, ha tornat a reunir alumnat de tots els nivells de secundària i batxillerat del centre.

 

  • 1r ESO Institut Francesc Ribalta Prova Cangur

La prova Cangur, impulsada per l’associació internacional Le Kangourou sans Frontières (AKSF), té com a objectiu fomentar l’interès per les matemàtiques entre els estudiants mitjançant una participació massiva i no competitiva entre centres. A Catalunya, l’organització recau en la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), filial de l’Institut d’Estudis Catalans, que coordina la preparació, la gestió tècnica i el lliurament de premis.

 

  • 2n ESO Institut Francesc Ribalta Prova Cangur

El concurs proposa 30 reptes de dificultat creixent, basats en el raonament i l’enginy més que no pas en coneixements curriculars. Els problemes són seleccionats anualment en una reunió internacional de l’AKSF, on es decideixen els nivells i la puntuació de cada exercici. Enguany, més de 110.000 estudiants de 1136 centres catalans han participat simultàniament en la prova.

 

  • 3r ESO Institut Francesc Ribalta Prova Cangur

Al Francesc Ribalta, hi han pres part 16 alumnes de 1r d’ESO, 13 de 2n, 14 de 3r, 10 de 4t, 19 de 1r de batxillerat i 26 de 2n. Tot aquest alumnat ha seguit, des del setembre, sessions de preparació fora de l’horari lectiu.

 

  • 4t ESO Institut Francesc Ribalta Prova Cangur

Els millors resultats de cada nivell seran reconeguts durant la celebració de la diada de Sant Jordi, el 23 d’abril, a la sala polivalent del centre. A escala nacional, el mes de maig tindrà lloc l’acte oficial de lliurament de premis, al qual seran convidats els 15 estudiants més destacats de cadascun dels vuit nivells del concurs.

 

  • 1r de batxillerat Institut Francesc Ribalta Prova Cangur

Des del centre es valora la prova com una oportunitat per introduir a l’aula una manera diferent d’entendre les matemàtiques i per treballar, de manera lúdica i innovadora, competències vinculades a la resolució de problemes.

