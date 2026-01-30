Més de 200 alumnes competeixen a Manresa a la XII Copa Cangur de Matemàtiques

Més de 200 estudiants de secundària han participat aquest dimecres, 28 de gener, a Manresa en la primera fase de la XII Copa Cangur de Matemàtiques, una competició adreçada a alumnat d'ESO i organitzada per la Societat Catalana de Matemàtiques amb la col·laboració de la UPC Manresa.
31 equips de 16 centres educatius
La competició ha aplegat un total de 31 equips formats per set alumnes cadascun, provinents de 16 centres de secundària. Els equips han competit en dues categories: badet, amb alumnes de 1r i 2n d'ESO, i júnior, amb estudiants de 3r i 4t d'ESO.
La prova s'ha celebrat als espais del Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa, que ha tornat a acollir el concurs coincidint amb el desè aniversari de la primera edició de la Copa Cangur a la ciutat, celebrada el 28 de gener de 2016.
Una cita consolidada a Manresa
La Copa Cangur es va començar a organitzar a Manresa sota la coordinació de la UPC Manresa, en el marc del compromís del centre amb l'educació preuniversitària. La col·laboració amb la Societat Catalana de Matemàtiques ve de lluny, ja que la UPC Manresa va ser una de les primeres seus universitàries de la prova Cangur.
Amb el pas dels anys, la competició ha crescut i s'han obert noves seus comarcals, fet que ha facilitat una major participació dels centres educatius, tot i que en edicions anteriors Manresa havia arribat a acollir equips d'altres punts del país i fins i tot d'Andorra.
Lliurament de premis i fase final
L'acte de lliurament de premis ha comptat amb la participació de Montserrat Alsina, professora de la UPC i presidenta de la Societat Catalana de Matemàtiques. Els equips premiats han rebut un obsequi de la UPC Manresa i del Parc de la Sèquia, i tots els participants han estat convidats a prendre part en la nova contrarellotge matemàtica d'hivern que s'estrenarà aquest febrer.
Els millors equips han obtingut el pas a la fase final de la Copa Cangur, que se celebrarà a la primavera. La representació d'aquestes comarques anirà a càrrec dels equips de l'escola FEDAC Manresa, guanyadors en les dues categories.
Equips premiats
- En la categoria cadet, els equips premiats han estat Euclides de l'Escola FEDAC Manresa, Germain de l'Institut Pius Font i Quer de Manresa i Hilbert de l'Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet.
- En la categoria júnior, els guardonats han estat Euclides de l'Escola FEDAC Manresa, Newton de l'Escola Oms i de Prat de Manresa i Kovalevskaia de l'Institut Cardener de Sant Joan de Vilatorrada.
Un concurs de treball en equip i estratègia
Cada equip disposa de 60 minuts per resoldre 12 problemes matemàtics, amb una puntuació variable segons el moment en què s'introdueixen les respostes. Aquest format fomenta l'estratègia, el treball en equip i el debat entre l'alumnat, en una competició marcada per la pressió del temps i l'emoció fins als darrers minuts.
La propera gran cita de la Societat Catalana de Matemàtiques serà la prova Cangur del 19 de març, que preveu la participació de més de 1.000 centres escolars d'arreu de Catalunya, amb la UPC Manresa com a seu per a l'alumnat de batxillerat de la comarca.