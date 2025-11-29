El Kursaal celebra la graduació de 179 estudiants de la promoció 2025 de la UPC Manresa

El Teatre Kursaal de Manresa va ser l'escenari, dijous, de la graduació de la promoció 2025 de la UPC Manresa, una cerimònia que va reunir 179 nous titulats i titulades, autoritats, professorat, empreses col·laboradores i familiars. L'acte va incloure reconeixements acadèmics, un homenatge especial i la participació de diverses associacions d'estudiants i col·lectius vinculats al campus.
Una vetllada per celebrar l'esforç acadèmic
L'arribada dels assistents al Kursaal va estar marcada per un ambient festiu i participatiu. Tres associacions del campus van presentar els seus projectes actuals, mostrant l'empenta i creativitat de l'estudiantat. A l'exterior del teatre es van exposar el monoplaça i la moto dels equips Dynamics UPC Manresa i Synergy Racing Team, participants en les competicions internacionals Formula Student i Moto Student. També va ser-hi present Hairpin UPC Manresa, que va exhibir el vehicle amb què aspiren a competir a les curses solidàries Uniraid.
Aquesta mostra va permetre donar visibilitat al treball que els equips desenvolupen al llarg del curs, sovint combinant hores de laboratori, proves tècniques i participació en competicions d'alt nivell.
Intervencions institucionals i reconeixements
L'acte va ser conduït per la periodista bagenca Nia Escolà Rodil i va comptar amb la presència d'autoritats i representants de la universitat i del municipi. Entre les intervencions, hi van destacar les de Marc Aloy, alcalde de Manresa; Jordi Berenguer Sau, vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria de la UPC, i José Miguel Giménez Pradales, director de la UPC Manresa.
També hi va participar David Parcerisa Duocastella, sotsdirector responsable d'UPC Alumni Manresa, que va presentar la comunitat d'alumni del campus i va fer lliurament del Premi Viu la UPC.
En representació dels estudiants graduats, Pol Flotats Sabata, titulat en Enginyeria de Sistemes TIC i millor expedient acadèmic de la promoció, va pronunciar un discurs emotiu que va repassar els esforços, aprenentatges i vivències compartides durant els anys de formació.
La cerimònia va incloure el lliurament dels premis als millors treballs de fi de grau i màster, així com diversos reconeixements acadèmics. Aquests guardons han estat possibles gràcies a la col·laboració de diverses empreses i institucions del territori, entre les quals destaquen Denso Barcelona, Fundació la Caixa d'Enginyers, Aigües de Manresa, TIC Bages, el CETIM, els col·legis oficials del sector miner i energètic, UPC Alumni i l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central.
Homenatge a Domènec Valero Mani
Un dels moments més destacats de la nit va ser l'homenatge dedicat a Domènec Valero Mani, exdegà del CETIM, que va morir el passat mes de març. Enguany, els Premis Domènec Valero porten el seu nom com a record i reconeixement a la seva trajectòria professional i al seu vincle amb la comunitat universitària i el sector industrial. L'acte va posar en valor la seva contribució i l'empremta que deixa tant en estudiants com en professionals.
Els padrins de la promoció i les actuacions finals
Els padrins de la promoció, Aleix Badia Vila i Pau Lafoz Gasulla, exalumnes del centre i fundadors de la cooperativa La Codornella, van adreçar unes paraules als assistents, destacant la importància del treball en equip, la innovació i la perseverança en els reptes que els titulats hauran d'afrontar a partir d'ara.
La vetllada va estar amenitzada per l'actuació de Magic Pol i per la participació de Penjats del Campus de Manresa, que van culminar la seva intervenció amb un pilar dalt de l'escenari, una imatge que va simbolitzar l'equilibri, la força i la cooperació de la comunitat universitària.
L'acte es va cloure amb la tradicional foto de grup, que va reunir totes les persones titulades i premiades, posant punt final a una celebració que, un any més, ha posat de relleu el talent i la implicació dels estudiants de la UPC Manresa en el seu pas cap al món professional.