La UPC Manresa presenta un simulador de realitat virtual per revolucionar la formació minera a Europa

El TechLab Manresa de la UPC ha acollit la presentació del primer prototip del simulador de realitat virtual del projecte MineXR, una eina que permetrà estudiants d'Enginyeria de Mines d'Europa practicar perforacions i voladures de manera col·laborativa i sense riscos. La demostració ha reunit professorat, estudiants i investigadors d'universitats d'Àustria, Itàlia i Polònia.
Una eina immersiva per millorar la formació i la seguretat
El nou simulador de realitat virtual, desenvolupat en el marc del projecte MineXR amb el suport del Unite! Seed Fund, vol transformar la formació pràctica en Enginyeria de Mines. L'eina permet recrear pràctiques de perforació i voladures en un entorn completament virtual, evitant els riscos associats al treball real en mines. També facilita la col·laboració en temps real entre estudiants de diverses universitats europees, que poden coincidir en un mateix espai immersiu per compartir exercicis i processos de treball.
Durant la presentació al TechLab Manresa, els assistents han pogut provar per primera vegada el prototip. Les aportacions de l'estudiantat i del professorat seran fonamentals per acabar de perfilar el desenvolupament tècnic, que continuarà en un taller previst per al cap de setmana amb la participació d'investigadors de TU Graz, el Politecnico di Torino i WroTech - Universitat de Ciència i Tecnologia de Wroclaw.
Entorns XR per a una educació minera més segura i col·laborativa
El projecte MineXR està coordinat pel professor de la UPC Manresa Marc Vallbé, del Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC, i té com a objectiu crear mines virtuals realistes que permetin experimentar i aprendre en un entorn gamificat, segur i adaptat a les noves tecnologies. La iniciativa integra especialistes en mineria, computació, pedagogia i teledetecció, amb la voluntat de potenciar el treball en equip i la interacció entre estudiants d'arreu d'Europa.
Segons el professor Vallbé, l'objectiu és oferir "una experiència d'aprenentatge pràctica i segura, potenciant el compromís dels estudiants i millorant els seus resultats mitjançant la tecnologia immersiva". Les eines XR creades s'integraran a la plataforma Metacampus, on estaran disponibles com a recurs obert per als departaments de mineria de totes les universitats de l'aliança Unite!. A més, aquesta infraestructura permetrà impulsar programes col·laboratius internacionals (COIL), facilitant que estudiants de diversos països puguin formar-se conjuntament en un mateix entorn virtual.