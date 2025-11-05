05 de novembre de 2025

El Solsonès avança en la millora de la seva xarxa de camins amb més de 760.000 euros d’inversió

Aquesta setmana s’actua en el camí de cal Bitllot (Solsona), el camí de la deixalleria i depuradora de Sant Llorenç i el camí de Serra Seca a Valldan (Odèn)

Publicat el 05 de novembre de 2025 a les 16:23

El Consell Comarcal del Solsonès està duent a terme diverses actuacions de millora en camins de la comarca, amb l’objectiu de reforçar la seguretat viària i afavorir la mobilitat dins el territori.

Aquestes obres s’inclouen dins les subvencions per a actuacions de millora i manteniment decamins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l’Aran, a càrrec del finançament del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, i s’estructuren en dos grans apartats segons el tipus de paviment utilitzat.

Pavimentació amb mescla bituminosa en calent

El primer conjunt d’actuacions, corresponent a la pavimentació amb asfalt, compta amb un pressupost total de 441.794,79 euros (IVA inclòs). Les obres es duen a terme en cinc camins de diferents municipis del Solsonès:

  • CIC 9: Camí de Port del Comte a la cruïlla amb la carretera de Tuixén (La Coma i la Pedra).
  • CIC 7: Camí de la Serra Seca i la Valldan (Odèn).
  • CIC 5: Camí de l’Hostal de Cirera a Cambrils (Lladurs).
  • Camí de la deixalleria i depuradora, des de l’encreuament amb la carretera C-462 (Sant Llorenç de Morunys).
  • Camí de cal Billot i la Creu Blanca (Solsona).

Actualment, ja s’han iniciat els treballs d’asfaltatge al CIC 9, que connecta Port del Comte amb la carretera de Tuixén.

Construcció de cunetes i pavimentació amb formigó

En paral·lel, s’estan executant actuacions de formació de cunetes i pavimentació amb formigó, amb un pressupost total de 318.416,72 euros (IVA inclòs). Aquestes obres afecten quatre camins:

  • CIC 14: Camí de Valls, la Corriu i Puig Aguilar (Guixers).
  • CIC 7: Camí de la Serra Seca a la Valldan (Odèn).
  • CIC 5: Camí de l’Hostal de Cirera a Cambrils (Lladurs).
  • CIC 6: Camí de Pont de Querol a Hostal de Roqué (Lladurs).

Amb aquestes actuacions, el Consell Comarcal reafirma el seu compromís amb el manteniment i la millora de les vies de comunicació del territori, especialment en els entorns rurals i de muntanya, on aquestes infraestructures són essencials per garantir la connectivitat, la seguretat i la cohesió territorial.

