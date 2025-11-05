El Solsonès avança en la millora de la seva xarxa de camins amb més de 760.000 euros d’inversió

El Consell Comarcal del Solsonès està duent a terme diverses actuacions de millora en camins de la comarca, amb l’objectiu de reforçar la seguretat viària i afavorir la mobilitat dins el territori.
Aquestes obres s’inclouen dins les subvencions per a actuacions de millora i manteniment decamins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l’Aran, a càrrec del finançament del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, i s’estructuren en dos grans apartats segons el tipus de paviment utilitzat.
Pavimentació amb mescla bituminosa en calent
El primer conjunt d’actuacions, corresponent a la pavimentació amb asfalt, compta amb un pressupost total de 441.794,79 euros (IVA inclòs). Les obres es duen a terme en cinc camins de diferents municipis del Solsonès:
- CIC 9: Camí de Port del Comte a la cruïlla amb la carretera de Tuixén (La Coma i la Pedra).
- CIC 7: Camí de la Serra Seca i la Valldan (Odèn).
- CIC 5: Camí de l’Hostal de Cirera a Cambrils (Lladurs).
- Camí de la deixalleria i depuradora, des de l’encreuament amb la carretera C-462 (Sant Llorenç de Morunys).
- Camí de cal Billot i la Creu Blanca (Solsona).
Actualment, ja s’han iniciat els treballs d’asfaltatge al CIC 9, que connecta Port del Comte amb la carretera de Tuixén.
Construcció de cunetes i pavimentació amb formigó
En paral·lel, s’estan executant actuacions de formació de cunetes i pavimentació amb formigó, amb un pressupost total de 318.416,72 euros (IVA inclòs). Aquestes obres afecten quatre camins:
- CIC 14: Camí de Valls, la Corriu i Puig Aguilar (Guixers).
- CIC 7: Camí de la Serra Seca a la Valldan (Odèn).
- CIC 5: Camí de l’Hostal de Cirera a Cambrils (Lladurs).
- CIC 6: Camí de Pont de Querol a Hostal de Roqué (Lladurs).
Amb aquestes actuacions, el Consell Comarcal reafirma el seu compromís amb el manteniment i la millora de les vies de comunicació del territori, especialment en els entorns rurals i de muntanya, on aquestes infraestructures són essencials per garantir la connectivitat, la seguretat i la cohesió territorial.