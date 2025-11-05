L'Agència de Residus de Catalunya atorga 238.000 euros al Centre de Tractament de Residus del Solsonès

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC), del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, ha publicat, amb caràcter definitiu, la Resolució de concessió de subvencions per a la implementació de millores en les instal·lacions públiques existents de tractament biològic de la fracció orgànica de residus municipals recollits selectivament, ubicades a l’àmbit territorial de Catalunya.
L’objectiu de la subvenció és promoure les inversions necessàries per millorar la gestió de la fracció orgànica de residus municipals recollits selectivament a Catalunya, d'acord amb el Pla territorial sectorial d'infraestructures.
En la resolució, es relacionen 31 sol·licituds aprovades, que es corresponen amb 17 destinataris, ens supramunicipals, titulars d’aquestes instal·lacions. 16 dels destinataris reben la denominació de consells comarcals, consorcis o mancomunitats i el restant és l’AMB, l'administració pública de l'àrea metropolitana de Barcelona. L’import total dels ajuts atorgats és de 24 M euros (24.426.238 euros).
La major part dels ajuts es destinen a instal·lacions de les comarques gironines (7), en segon terme hi ha l’Àmbit Metropolità de Barcelona (6), 5 són al Camp de Tarragona, 4 a les Comarques Centrals, 4 a l’àmbit de Ponent, 3 al Penedès i 1 a l’Alt Pirineu i Aran. Concretament, al Solsonès, el Centre de Tractament de Residus, que depèn del Consell Comarcal, ha rebut un ajut de 238.115,90 euros per la millora del procés de garbellat final del compost.
Valorització de la fracció orgànica
Les millores en les infraestructures de tractament de residus existents tenen les finalitats següents: aconseguir que les capacitats reals s'ajustin de forma tècnicament adequada a les capacitats autoritzades; adaptar les plantes al canvi de característiques i a la diversitat de qualitat dels residus que s'han de tractar, així com a canvis d'escenaris de generació de diferents fraccions al seu àmbit de servei, i a les millores de la qualitat dels productes finals obtinguts, i reduir els impactes associats al tractament.
La fracció orgànica té un valor nutrient que es pot destinar als sòls agrícoles i a la jardineria, un cop ha passat per un procés de compostatge, o també se’n pot fer un aprofitament energètic en forma de biogàs per a la xarxa elèctrica. És la forma adequada de canalitzar d’un residu que representa un terç de la generació total de residus municipals, és el més abundant, i que es localitza en les restes de menjar, la poda i la jardineria. Per contra, els residus biodegradables, orgànics, quan són destinats als dipòsit controlats provoquen l’emissió de gasos contaminats d’efecte hivernacle, especialment, en metà, amb la qual cosa recollir-los selectivament i tractar-los correctament té una importància cabdal.
Catalunya disposa d’un total de 25 instal·lacions de tractament de la fracció orgànica, amb una distribució homogènia al territori i una capacitat conjunta de tractament d’aquestes plantes de 450.000 tones anuals. El nou pla territorial d’infraestructures de prevenció i tractament de residus, amb horitzó 2035, preveu dues instal·lacions noves i estima un increment de capacitat de 300.000 tones addicionals respecte de les 450.000 actuals.