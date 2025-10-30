L'ajuntament de Solsona vota aquest dijous l'increment de la taxa d'escombraries

Aquest dijous, 31 d'octubre, a dos quarts de vuit del vespre, l'Ajuntament de Solsona celebra el Ple de revisió de les ordenances fiscals per a l'any que ve, amb l'increment de la taxa descombraries, d'un 10 per cent per als rebuts domèstics i un 20 per cent els d'activitats econòmiques, com a actualització més destacada.
Segons argumenta l'alcaldessa, Judit Gisbert, la Llei 7/2022 obliga els municipis a aplicar una taxa de residus no deficitària que reflecteixi el cost real del servei. Per al 2026, amb la nova taxa, es preveuen uns ingressos d'1.042.600 euros i unes despeses d'1.047.400 euros.
El govern municipal també proposa augmentar els preus de les piscines municipals a fi d'equilibrar-los a la despesa del servei i intentar cobrir-ne els costos. Així, els cursets pugen entre un 20 i un 30 per cent i les activitats ludicoesportives s'actualitzen a l'alça entre un 13,65 i un 25 per cent en funció del nombre de setmanes d'inscripció (el preu per setmana serà de 45 euros amb un 5 per cent de descompte per setmana a partir de la segona). Pel que fa als abonaments, desapareix el preu únic de 140 euros per a les famílies, que passaran a pagar-ne 45 per persona, i l'abonament de temporada per a majors de 15 anys es rebaixa un 20 per cent.
Adquisició d'un pis
L'ordre del dia d'aquesta sessió plenària també inclou una modificació de crèdit. La regidoria d'Habitatge proposa traspassar 25.000 euros dels ajuts a la rehabilitació que no s'han adjudicat per afegir a la partida d'inversions ja existent per tramitar i formalitzar la compra d'un immoble (pis i plaça d'aparcament) al carrer de la Vall d'Aran que es destinarà a la Borsa d'Habitatge.
Sol·licitud de subvenció de 12,5 milions
D'altra banda, es porta a la deliberació del Ple el programa memòria d'intervenció integral del nucli antic per presentar a la convocatòria del Pla de barris i viles 2025-2029 de la Generalitat de Catalunya. L'executiu municipal vol sol·licitar una subvenció de 12,5 milions per desplegar un nou pla fins al 2030.
L'àrea d'atenció especial sobre la qual es vol intervenir amb aquest ambiciós pla és de 12,13 hectàrees i la conformen el nucli antic i el seu entorn immediat exterior: la plaça del Camp, el passatge Guitart, el pont de Solsona sobre el riu Negre i la plaça de les Moreres. S'hi recullen una trentena d'accions i línies d'ajut per a revertir la situació de degradació d'aquest àmbit, classificades entre transformacions urbanístiques, accions de transició ecològica i programes sociocomunitaris.
Diferents tipus d'ajuts per a l'habitatge per a millores de l'habitabilitat, eficiència energètica i accessibilitat (4,5 milions), la rehabilitació i millora de Cal Manel i Cal Metge Solé (2,2 milions d'euros), la construcció d'una passarel·la per a vianants i bicicletes que connecti el nucli antic amb el sector del pont (1,2 milions) i la millora de l'eix principal del recinte emmurallat (1,1 milions) són algunes de les transformacions urbanístiques que es plantegen. La millora de l'entorn del riu Negre (500.000 euros) i la renaturalització de la xarxa de places (480.000) són algunes de les propostes de més envergadura quant a transició energètica, mentre que la mobilització de locals buits per al comerç de proximitat (206,500) és l'econòmica ment més rellevant en el camp sociocomunitari.
Reglament de l'accés restringit al nucli antic
A banda daquests punts, la sessió plenària extraordinària d'aquest dijous també inclou l'aprovació inicial del Reglament municipal regulador de l'accés restringit al nucli antic. Durant el procés de consulta pública de l'esborrany es van recollir cinc aportacions de veïns, un establiment i una formació política, la majoria de les quals s'han incorporat en el redactat final. De totes maneres, una vegada s'aprovi, el reglament se sotmetrà a informació pública per a què shi puguin presentar possibles al·legacions.
El nou sistema de restricció d'accés de vehicles al nucli antic té per objectiu pacificar el trànsit mitjançant càmeres de lectura de matrícules fora dels horaris comercials en els principals accessos (portals del Castell i del Pont, entrada a la plaça de Palau des del Vall Calent i carrers de la Regata i Sant Pau). Fora de l'horari comercial, un programari autoritzarà l'entrada als vehicles de residents, comerciants i proveïdors que ho sol·licitin.
L'ordre del dia d'aquest Ple extraordinari inclou també l'aprovació del Document únic de protecció civil del municipi (Duprocim) de Solsona. Aquesta eina de protecció civil, que s'ha de revisar cada quatre anys, unifica els plans municipals per prevenir i controlar tots els riscos sobre les persones i els béns per pandèmies i aglomeracions de persones, incendis forestals, inundacions, nevades, sismes i ventades. Els darrers cinc anys a Solsona només s'ha hagut d'activar per una nevada, el 2021.
Ordre del dia Ple 30/10/2025:
- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals
- Autoritzar Marc Giné Pedrocchi la compatibilitat de la seva activitat
- Aprovació del Document únic de protecció civil (Duprocim) de Solsona
- Modificació de crèdits 3/2025
- Sol·licitar al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya una subvenció per al Pla d'intervenció integral del nucli antic
- Aprovació inicial del Reglament municipal regulador de l'accés restringit al nucli antic de Solsona