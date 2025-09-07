Veïns del nucli antic de Solsona desconfien de l'efectivitat del nou reglament d'accés al nucli antic

Veïns del sector del nucli antic proper al la Plaça de Sant Joan i carrer de la Regata es senten perjudicats en el seu dia a dia, pel volum de trànsit de vehicles que entra pel carrer de la Regata, que, tot hi ser molt estret, és, des de fa molts anys, l'eix principal de la mobilitat de vehicles i de vianants que van i venen. També es queixen de que les zones verdes de la plaça sant Joan i la plaça sant Salvador siguin un
aparcament descontrolat de vehicles de veïns, comerciants, industrials, repartidors, turistes i tothom qui, amb temps il·limitat, fa gestions al nucli antic. La zona verda actual no col·labora positivament a la rotació de vehicles i perjudica el transit de vianants per tot el nucli antic.
Càmera de vigilància
Ramon Estany
Els veïns, que s'han reunit amb la regidora de mobilitat Ester Espluga i l'alcaldessa Judit Gisbert,
desconfien d'un nou reglament que ho fia tot a les càmeres que s’instal·laran al carrer Regata i al carrer sant Pau, sense regular realment les zones verdes i blaves actuals.
Les imatges se centralitzen a la comissaria de la Policia Local
Els veïns, en
escrit d'aportacions presentat el dia 5 de setembre, demanen al nou reglament que sigui equilibrat amb l'espai públic d'aquest sector del nucli i aposten definitivament per habilitar les zones verdes actuals per càrrega, descàrrega i l'estacionament molt limitat, facilitant l'activitat comercial, industrial i de logística del tot el nucli.
Demanen, també, ser tinguts en compte com a
col·lectiu important en totes les decisions municipals que els afectin i que l'ajuntament recolzi l'esforç que estan fent els veïns, especialment els joves, rehabilitant les seves cases per a viure-hi.
De l'escrit presentat, com aportació del barri al Reglament Regulador, i de la reunió amb la regidora de mobilitat Ester Espluga i l’alcaldessa Judit Gisbert, se’n desprèn la
voluntat dels veïns d'aquest barri de col·laborar a resoldre els greus problemes de mobilitat que té aquest sector del nucli antic
Carrer de la Regata
Ramon Estany
La plaça de Sant Joan i Sant Salvador s'han convertit en zona d'aparcament il·limitat de vehicles de veïns, de furgonetes d'operaris, de comerciants, de treballadors del barri. La zona verda actual no col·labora positivament a la rotació de vehicles. Les zones verdes haurien de servir de punts regulats de carrega, descàrrega i estacionament molt limitat.
El carrer Sant Miquel Petit és un pas molt important del nucli i necessita una atenció especial ja que es per on entren i surten molts vianants per enllaçar amb aparcaments i altres activitats.