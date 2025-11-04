Convoquen el concurs per escollir la coberta de la Guia de serveis de Solsona i comarca 

El Consell Comarcal del Solsonès, l'Ajuntament de Solsona i l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona convoquen el concurs per escollir el disseny de la coberta de la Guia de serveis de Solsona i comarca de l'any que ve, una publicació de referència i de distribució gratuïta que recull les dades de contacte de més de 400 establiments, empreses, professionals i serveis. Les persones interessades poden presentar-hi propostes fins al 27 de novembre.
Les bases del concurs es mantenen iguals que en les últimes edicions. Els treballs s'han de presentar impresos en format horitzontal de 22,5 per 16 centímetres. El disseny ha d'incloure la inscripció Guia de serveis 2026 de Solsona i comarca, així com els logotips d'ambdues institucions locals i de l'entitat organitzadora del Carnaval.
S'hi ha d'adjuntar un sobre tancat que contingui les dades de contacte de l'autor o autora i lliurar-ho a l'OAC municipal. Les bases completes es poden consultar aquí. Es premiarà la proposta seleccionada amb 100 euros i un lot dentrades per al proper Carnaval. Mari Gil Rafart va signar el disseny guanyador de la guia d'enguany.
Aquesta crida coincideix amb el període d'actualització de dades de les activitats econòmiques que recull la guia i la incorporació d'aquelles que vulguin aparèixer-hi per primera vegada. Des del Consell Comarcal es truca a cada activitat col·laboradora. Qui vulgui modificar la informació o tenir-hi presència pot comunicar-ho per correu electrònic a pere.obiols@elsolsones.cat o per telèfon al 973482003 (ext. 156) al llarg del mes de novembre.
El preu per aparèixer a aquesta eina, tant en el format paper i com en la versió digital (www.guiadesolsona.cat), és el mateix de cada any, de 60 euros, amb un descompte de 10 euros per als establiments associats a la UBIC, l'Associació Empreses Solsonès o el Gremi dHostaleria del Solsonès. Aquestes aportacions es destinen al finançament del Carnaval, la Fira de Sant Isidre i la Festa Major de Solsona.
S'editaran un total de 1.500 exemplars de la Guia de serveis de Solsona i comarca, que començaran a distribuir-se la primera setmana de febrer.