L'Ajuntament solsoní aprova l'increment de la taxa d'escombraries per complir la normativa

La majoria de modificacions de les ordenances fiscals de Solsona per al 2026 han estat aprovades per unanimitat. No hi ha hagut consens, en canvi, en l'increment de la taxa d'escombraries, que té llum verda sense el suport de Junts per Solsona i Treballem per Solsona, ni en l'augment de preus de les piscines municipals, en què les dues formacions de l'oposició s'han abstingut. Aquest era un dels principals temes de l'ordre del dia del Ple extraordinari.
El rebut de les escombraries s'apujarà un 10 per cent -10 euros l'any–, per als habitatges que fan el porta a porta i un 20 per cent per a les activitats econòmiques. Amb aquesta actualització, segons el regidor de Medi Ambient, Ramon Montaner, "es dona compliment a la normativa actual". Montaner ho atribueix al fet que s'hagi conservat l'import durant els darrers anys i que hagin augmentat les despeses del transport de residus i les del seu tractament.
Elis Colell, de Junts per Solsona, lamenta aquest percentatge d'increment i demana que la revisió de les taxes sigui anual. "La ciutadania és prou conscient de l'augment del cost dels serveis, però seria més fàcil d'entendre i d'assumir que l'increment fos progressiu", va apuntar.
Per a Marc Barbens, portaveu de Treballem per Solsona, és "injust" que la taxa augmenti un 20 per cent per a les activitats econòmiques, siguin del tipus que siguin, tant si són petit comerç com supermercats. "S'hauria pogut graduar d'alguna manera", opina. A més, no comparteix el fet que "es tracti tothom igual, tant si fa un bon triatge dels residus com si no".
Ramon Montaner assegura que, en termes comparatius, la taxa per als establiments a Solsona continua estant “molt per sota respecte d'altres municipis", motiu pel qual és superior que en els habitatges.
Treballem per Solsona va aprofitar aquest debat per remarcar que el sistema de recollida porta a porta no ha suposat un estalvi per a les arques municipals i que hi ha aspectes que encara cal millorar per resoldre molèsties a la ciutadania. En aquest sentit, va esmentar la recollida del vidre.
Amb tot, aquest sistema, implantat fa quatre anys a la ciutat, està complint els objectius en reciclatge, mediambientals i econòmics, segons va defensar al Ple la portaveu d'ApS-CUP, Pilar Viladrich. Aquest grup recorda també que l'augment de la taxa es deu al compliment de la Llei 7/2022, per la qual cal cobrir el cost real de la gestió dels residus.
"Actualitzar, ordenar i simplificar preus"
Pel que fa a l'ordenança fiscal relativa a les piscines municipals, el regidor d'Esports, Joan Parcerisa, va argumentar la necessitat d'"actualitzar i, alhora, ordenar i simplificar els preus". En termes generals, les entrades s'incrementen 50 cèntims al dia i s'apliquen diferents canvis en els abonaments.
Així, per exemple, s'elimina l'abonament de 15 dies, en tant que no sutilitzava, i el de menors de 15 anys, ja que aquest públic no pot accedir sol a les instal·lacions. L'abonament de temporada es rebaixa de 100 a 80 euros i el familiar passa de tenir un preu únic a costar 45 euros per membre de la família. "No era just que una família de tres membres pagués el mateix que una de cinc", va explicar Parcerisa.
Treballem per Solsona comparteix el canvi de criteri en l'abonament familiar, però critica el concepte de família que es té en compte, i assenyala que hi ha casuístiques que potser en queden fora, com per exemple membres d'una família que estiguin empadronats a domicilis diferents. El govern solsoní subratlla que la descripció vol deixar clar que els beneficiaris ha de ser de dues generacions, però no de tres, i engloba "el major nombre possible dusuaris d'abonament familiar".
Activitats a les piscines accessibles
Quant a les activitats multiesportives, la setmana valdrà 45 euros amb descompte del 5 per cent per setmana a partir de la segona. "Seguim apostant per fer les activitats accessibles per a tothom amb un preu de 2,25 euros l'hora, sense els descomptes", destaca el regidor.
"Els preus de les activitats segueixen sent inferiors als que s'apliquen a l'entorn, i els descomptes fan que continuï sent factible gaudir d'aquest servei sense la barrera econòmica", destaca la segona tinenta d'alcaldessa i portaveu cupaire, Pilar Viladrich.
En el debat sobre les ordenances fiscals, Junts per Solsona va celebrar que s'apugi la taxa per la retirada amb grua de vehicles abandonats o mal estacionats a la via pública, que passa de 110 a 176,66 euros. En aquest cas, Elis Colell afirma que "s'hauria d'haver fet abans", ja que fa més de deu anys que no s'havia actualitzat l'import i són uns "diners que l'ajuntament ha deixat d'ingressar”. D'aquí que Junts demani "una revisió exhaustiva de totes les taxes".
Per contra, aquest grup a l'oposició va reiterar el seu desacord amb les mesures que s'apliquen des de fa dos anys per incentivar l'entrada de pisos a la borsa d'habitatge de lloguer mitjançant la bonificació del 50 per cent de l'impost sobre béns immobles (IBI) i la penalització dels que estan desocupats sense justificació amb un recàrrec del 50 per cent. Aquestes mesures fiscals continuaran vigents el proper exercici perquè "es considera apropiat en benefici de la borsa", argumenta l'alcaldessa, Judit Gisbert.