El Parc de la Séquia crearà jardins de papallones a tres municipis del Bages per fomentar la ciència ciutadana

El Parc de la Séquia - Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Séquia ha estat seleccionat a la convocatòria CoCrea Biblio-Lab 2025 de la Diputació de Barcelona per desenvolupar el projecte Jardins de Papallones del Bages, una proposta de ciència ciutadana que vol crear espais verds en tres municipis del Bages i implicar la població en la conservació dels ecosistemes urbans.
Un projecte per connectar natura i ciutadania
Les papallones són un dels insectes més visibles i estimats, però també excel·lents bioindicadors del canvi climàtic i de la salut ambiental. La seva davallada a escala global ha esdevingut un senyal d'alerta sobre la necessitat d'actuar per preservar la biodiversitat.
Amb aquesta premissa, el Parc de la Séquia proposa la creació de jardins de papallones a Avinyó, Sant Joan de Vilatorrada i Navarcles, preferentment en espais propers a les biblioteques. Aquests punts es convertiran en espais d'aprenentatge, observació i sensibilització ambiental, oberts a la participació de voluntaris locals, famílies i escoles.
L'objectiu és fomentar el compromís comunitari amb el medi ambient i transmetre valors de sostenibilitat a través de la pràctica directa i la descoberta de la natura urbana.
Calendari: de la plantació al seguiment científic
El projecte s'estendrà de setembre de 2025 a setembre de 2026, amb diverses fases que combinen planificació, sensibilització i seguiment científic.
Tardor de 2025:
- Reunions amb ajuntaments i grups locals per designar els espais on s'ubicaran els jardins.
- Treballs de preparació i plantació dels espais verds designats.
Primer trimestre de 2026:
- Activitats de sensibilització i exposició itinerant Jardins de Papallones del Bages a les biblioteques.
- Xerrades, tallers artístics i el conte La migradora de les papallones, adreçats a públics de totes les edats.
De març a setembre de 2026:
- Fase de monitoratge de papallones amb la participació ciutadana.
- Tallers de reconeixement i identificació d'espècies.
Setembre de 2026:
- Anàlisi de resultats i trobades amb els grups locals per valorar el projecte i planificar-ne la continuïtat més enllà del període subvencionat.
Una aliança entre ajuntaments, biblioteques i comunitat
Els ajuntaments participants aportaran els espais per als jardins, materials i suport logístic, mentre que les biblioteques acolliran activitats i exposicions i formaran el seu personal en metodologia de ciència ciutadana.
El projecte busca consolidar un tàndem estable entre ajuntaments, biblioteques i grups locals, capaç de mantenir el monitoratge i la sensibilització ambiental de manera continuada.
Amb Jardins de Papallones del Bages, el Parc de la Séquia reforça el seu paper com a referent d'educació ambiental i participació ciutadana al territori, connectant la ciència amb la vida quotidiana i convertint la biodiversitat en un element viu del paisatge urbà bagenc.