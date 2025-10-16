Cartells per senyalitzar, divulgar i fer conscienciació als visitants dels boscos i dels pobles del Solsonès i rodalia

La cartelleria de
Mou-te Bé aborda una sèrie de problemàtiques i temàtiques encarades a conscienciar als visitants de com accedir a la natura i als pobles. Els diferents cartells s’acompanyen d’il·lustracions de l’Agustí Sousa. Són una sèrie de diferents cartells pensats pel veïnat, per entitats i ajuntaments com el cartell de benvinguda per entrades dels pobles amb el lema ‘Per uns paisatges vius, uns pobles plens de vida’ i una sèrie de reflexions de respecte cap a la vida dels pobles i amb un format més gran.
També hi ha un cartell de
senyalització i divulgació sobre la caça. Està pensat per posar quan es facin batudes de caça. Per aquest motiu, el format del cartell incorpora una estructura pensada per poder-lo recolzar a terra i senyalitzar alguna zona propera on s’estigui duent a terme la batuda.
Diferents cartells de la campanya
Finalment, hi ha una sèrie de cartells
específics pensats pel veïnat per senyalitzar diferents problemàtiques que es poden trobar. Els temes que es tracten són l’accés a camins particulars amb la frase ‘Estem entrant en un camí particular’, l’ús d’espais de pernoctació amb la frase ‘Si fem nit al bosc, que sigui en llocs permesos i que no molesti’, l’aparcament incorrecte amb la frase‘ Aparquem bé, ho sabem fer!’ i el bon comportament amb el bestiar amb la frase ‘Als ramats, ni esverar-los ni obrir-los-hi el vailet’.
Per a
més informació sobre la campanya i per adquirir els cartells es pot fer des de la pàgina web https://www.territoridemasies.cat/mou-te-be.
Mou-te bé pel Territori neix de l’estima als nostres boscos i tot el que signifiquen. Per ajudar a preservar-los i per insistir que, perquè així sigui, és imprescindible que els pobles estiguin plens de vida. Recorda que Territori de Masies som pobles de pagès, i no un quadre pictòric, ni tampoc un museu. Que ens nodrim de l’entorn per produir aliment, refugi i poble. I que mentrestant fem, oferim i protegim paisatge. I que per gaudir d’uns boscos i paisatge ple de salut, fa falta que els pobles siguin plens de vida.