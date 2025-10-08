La cooperativa Raiels celebra deu anys arrelant territori i futur al món rural

Aquest 2025, la cooperativa Raiels fa deu anys. Una dècada teixint xarxes i projectes arrelats al territori, treballant estretament amb els agents locals per afrontar reptes claus com la planificació estratègica, el manteniment del comerç local, l’envelliment de la població i la revitalització socioeconòmica de pobles i comarques.
Des dels seus inicis, Raiels ha posat el focus en un model de proximitat, arrelament i sostenibilitat. “Apostem per una economia amb rostre, on les persones i el territori són el centre. Aquests 10 anys han estat una prova viva que un altre model és possible, també als pobles petits”, expliquen des de l’equip impulsor de Raiels. Amb una clara vocació transformadora, la cooperativa ha desplegat projectes que promouen el comerç de quilòmetre zero, l’acompanyament a l’envelliment actiu i digne –el que anomenen “envelliment km 0”– i la dinamització comunitària.
“Cal trobar vies que permetin dotar de serveis de proximitat a la gent gran que viu a les zones rurals a partir d’una nova mirada que posi el focus en les seves necessitats i, en un context de progressiu envelliment de la població i increment de l’esperança de vida, el comerç esdevé essencial als pobles, especialment cap al col·lectiu de la gent gran”, subratllen les sòcies fundadores de Raiels, Judit Pardos i Jordana, Núria Serena i Fernández i Núria Alamon i Beas.
Reptes i accions clau: comerç local i envelliment digne
Amb la mirada posada en el comerç rural, Raiels ha impulsat iniciatives per enfortir botigues de poble, circuits curts de comercialització i mercats locals, lluitant contra el despoblament i la pèrdua de serveis essencials. “El comerç rural és molt més que una font de proveïment, és un servei essencial amb una funció social clau en municipis amb població envellida” apunten les sòcies. És per això que des de Raiels acompanyen administracions locals proporcionant solucions adaptades a cada realitat territorial i ajuden en processos per garantir el comerç com un servei bàsic i contribuir a la viabilitat i pervivència dels comerços existents.
Pel que fa a l’envelliment km 0, la cooperativa aposta per models d’atenció comunitària, projectes intergeneracionals i suports adaptats a cada realitat local, fomentant que la gent gran pugui continuar vivint al seu poble, amb qualitat de vida i vincles socials. La cooperativa ha promogut estratègies com el Pla Comarcal d’Envelliment Km 0 al Solsonès, que posa la gent gran al centre de la planificació territorial, fomentant el seu arrelament i la seva participació comunitària. I a través d’iniciatives com la campanya ‘Batega. Vida a cada pas’, s’ha sensibilitzat sobre la importància de garantir una vida digna i activa a la vellesa, amb especial atenció al vincle amb l’entorn i els serveis de proximitat.
Una celebració amb mirada de futur
Fundada el 2015 per les tres sòcies treballadores, professionals amb una llarga experiència prèvia, la cooperativa va néixer del desig compartit de continuar contribuint a la vitalitat del món rural. Des de llavors, ha evolucionat fins a esdevenir un actor reconegut en l’àmbit del desenvolupament local i territorial, amb una clara vocació transformadora. L’any 2019 van convertir-se en cooperativa i actualment compta amb dues persones treballadores més a l’equip.
Defensen una ruralitat més justa, més viva i amb futur, i ho han demostrat construint respostes col·lectives als reptes del territori i personalitzant cada projecte perquè sigui útil, realista i sostenible. En aquesta nova etapa, la cooperativa reafirma el seu compromís com a motor de canvi i corretja de transmissió de coneixements i solucions per avançar cap a un món rural amb més oportunitats per a tothom.