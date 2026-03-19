L'Institut Escola d'Oliana estrenarà un nou cicle formatiu en Transport i Logística a partir del curs que ve

L'Institut Escola d'Oliana (Alt Urgell) impartirà a partir del curs que ve un cicle formatiu de grau superior en Transport i Logística. Oferirà 15 places i es convertirà en el primer centre de l'Alt Pirineu i Aran que comptarà amb aquests estudis, sumant-se a una vintena de localitats més de Catalunya. Per la delegada del Govern a les comarques pirinenques, Sílvia Romero, tot plegat representa una oportunitat per posar l'FP "al centre de les polítiques educatives, econòmiques i socials". La directora dels serveis territorials del Departament d'Educació a l'Alt Pirineu i Aran, Carlota Valls, ha destacat que els estudis arriben en paral·lel al projecte de polígon industrial a Organyà i al d'ampliació del de la Seu d'Urgell, entre d'altres.
El coordinador territorial de l'FP de l'Alt Pirineu i Aran, Miquel Bringueret, ha detallat que els estudis estan orientats "a preparar professionals capaços d'organitzar i gestionar les operacions de transport i logística dins de les empreses". Així, ha assegurat que aquest "és un sector clau per a l'economia" i on hi ha cada cop més demanda de personal qualificat per "planificar rutes, gestionar magatzems, coordinar el transport de mercaderies i controlar els fluxos logístics".
Bringueret ha destacat que la formació inclou matèries rellevants, com ara el transport internacional de mercaderies, la gestió econòmica i financera de l'empresa, la logística d'emmagatzematge i la gestió administrativa del comerç internacional. A més, ha dit, s'incorporen competències com ara "la digitalització, els processos productius i la sostenibilitat en el sistema logístic".
Pel que fa a les sortides professionals, el coordinador territorial de l'FP de l'Alt Pirineu i Aran ha indicat que els estudiants podran treballar com a caps de trànsit, gestors de transport, operadors logístics, coordinadors logístics, agents de transport o responsables de magatzem, entre d'altres. Finalment, ha apuntat que a la comarca del Solsonès s'ofereix el cicle formatiu de grau mitjà d'Activitats Comercials, el qual està relacionat amb aquest àmbit i ara permetrà, per tant, que els seus alumnes puguin continuar el seu itinerari formatiu.
Per la seva banda, el secretari de Formació Professional, Francesc Roca, ha dit que la posada en marxa d'aquests estudis a Oliana "s'evidencia que el talent s'ha de formar i s'ha de retenir". També ha apuntat que el projecte formatiu s'ha construït de la mà de la col·laboració público-privada, en referència a diferents administracions i l'empresa Taurus. A més, ha afirmat que s'estan creant "xarxes en diferents territoris" per aconseguir potenciar la formació professional.
D'altra banda, el director de recursos humans de Taurus Group, Richard Rodríguez, ha dit que poder comptar amb persones amb aquesta titulació els permetrà "continuar l'expansió" de l'empresa. Així, ha detallat que poden tenir la necessitat de cobrir d'entre 20 a 30 llocs de treball, tenint en compte que des d'Oliana fan tota la distribució dels productes arreu d'Europa.