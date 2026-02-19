Solsona convoca la població a una nova edició del pressupost participatiu

L’Ajuntament de Solsona inicia la sisena edició dels pressupostos participatius, un procés que permet a la ciutadania decidir a quines actuacions destinar 100.000 euros corresponents als exercicis 2026-2027. El tret de sortida es donarà amb un acte obert a tota la població dimarts vinent, dia 24 de febrer, a les vuit del vespre a l’auditori de la sala polivalent.
Durant aquesta sessió s’explicarà el funcionament del procés i les seves regles del joc i s’hi començarà a treballar propostes de manera col·lectiva. A partir de l’endemà s’obrirà el termini de recollida d’aportacions. Tal com assenyala la regidora de Participació, Pilar Viladrich, “tant de bo es repeteixi l'extraordinària resposta ciutadana de l’edició anterior, amb més del 13 % de participació i més de 260 propostes. Esperem que es mantingui aquest entusiasme i que encara més persones s'animin a aportar les seves idees".
Doble fórmula: presencial i telemàtica
Enguany el pressupost participatiu repetirà la fórmula de combinar la participació presencial i la telemàtica, segons destaca Viladrich, “per permetre a tothom dir-hi la seva de manera fàcil i segura”. “La informació que recollim ens ajudarà a prendre decisions més encertades”, afegeix. Es preveu que el procés finalitzi a la tardor.
En l’edició anterior, els solsonins van prioritzar la millora de l’enllumenat de les zones més fosques del municipi (30.000 euros) i el reforç del dels passos de vianants (40.000 euros), actuacions que estan en procés d’execució i es preveuen enllestir les properes setmanes. Els altres dos projectes van ser millores a la llar d’infants municipal (15.000 euros), que també estaran implantades abans de l’estiu, i l’increment de l’arbrat (6.000 euros), ja executat.
Aquests seran els sisens pressupostos participatius de Solsona, però els segons amb la nova metodologia que obre la participació al conjunt de la població. L’Ajuntament torna a confiar la direcció tècnica del procés a la consultora sociopolítica Neòpolis.