Els Mossos investiguen l’aparició d’onze bitllets falsos de 50 euros en una festa a Balaguer

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació després que es detectessin onze bitllets falsos de 50 euros durant la festa del Castanyasso i la Murga, celebrada la matinada de dissabte passat al Molí de l’Esquerrà de Balaguer.
Segons apunta La Manyana, els fets van tenir lloc cap a les quatre de la matinada, quan un dels joves que atenia la barra del recinte va adonar-se que un dels bitllets presentava un tacte i textura sospitosos. En revisar la recaptació, el grup va localitzar onze bitllets idèntics, tots de 50 euros, que sumaven un total de 550 euros falsos. Els responsables de la barra van avisar immediatament els Mossos d’Esquadra, que van recollir els bitllets i van iniciar diligències per identificar l’origen del frau i els possibles responsables.
L’incident es va produir durant un cap de setmana especialment actiu a la capital de la Noguera, coincidint amb la prèvia de les Festes del Sant Crist i amb la celebració de diversos esdeveniments musicals locals al Molí de l’Esquerrà, espai habitual de concerts i activitats juvenils.
Fonts policials recorden que no és la primera vegada que es detecten bitllets falsificats a les comarques de Ponent. El maig de 2024, la Guàrdia Urbana de Tàrrega va detenir un jove de 26 anys, veí de Guissona, per posar en circulació diners falsos i enfrontar-se als agents en el moment de la seva detenció. En aquella ocasió, l’avís el va donar la propietària d’un comerç del centre de la ciutat.
Els Mossos mantenen oberta la investigació per determinar si els fets de Balaguer podrien estar relacionats amb altres casos similars o si es tracta d’una falsificació puntual.