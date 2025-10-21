El Departament de Cultura destina 140.000 euros a la restauració urgent de l'església de Cal Pons

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció de 140.000 euros a l'Ajuntament de Puig-reig per a l'execució d'unes obres de restauració urgents a l'església de la colònia tèxtil de Cal Pons, un dels elements més destacats del patrimoni industrial del municipi.
L'ajuda econòmica es desglossa en dues partides: 100.000 euros destinats a la reparació i impermeabilització de la coberta del temple i 40.000 euros per a la restauració dels vitralls de l’edifici. Segons la corporació local, la intervenció a la coberta és considerada com la més urgent i necessària en aquests moments. Les filtracions d'aigua actuals estan causant danys constants a l'interior de l'església, accelerant el seu deteriorament i posant en risc la seva estructura i elements ornamentals. Amb aquesta actuació es pretén aturar de manera definitiva les fuites i garantir l'estanquitat de l'edifici.
D'aquesta manera, el consistori creu que "aquesta inversió suposa un pas decisiu per a la conservació d'un espai patrimonial de gran valor per a Puig-reig i la comarca del Berguedà". L'Ajuntament ja disposa d'un avantprojecte i treballa per desenvolupar el projecte executiu per iniciar els treballs tan aviat com sigui possible. A la vegada, s'estan buscant noves vies de finançament per obtenir més recursos per cobrir la totalitat del projecte.
L'equip de govern ha manifestat la seva satisfacció per la concessió d'aquests fons, que responen a una llarga reivindicació per actuar en aquest espai. L'alcaldessa, Eva Serra, ha destacat que "aquesta subvenció és una notícia excel·lent per al nostre poble", tenint en compte que "l'església de Cal Pons necessitava una actuació immediata i, gràcies al suport del Departament de Cultura, podrem frenar-ne la degradació i començar a recuperar la dignitat que es mereix aquest espai tan emblemàtic del nostre passat industrial".