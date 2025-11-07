Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 7, 8 i 9 de novembre

Puig-reig viu aquest cap de setmana la festa major d'hivern, amb motiu de la celebració de Sant Martí. La Fira i les activitats paral·leles seran les protagonistes de l'agenda, on també hi ha una oferta cultural variada arreu de la comarca.
NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 7, 8 i 9 de novembre.
«La ciència darrere el vi»
Berta Camps, graduada en Enologia i membre de l’equip d’enologia i bodega a Cellers de Scala Dei, ofereix la xerrada titulada La ciència darrere el vi. Serà a la Biblioteca de Gironella, el 7 de novembre a les 18.30 hores. La proposta està inclosa dins el cicle Ciència al nostre abast, coordinat per Luisa Herreras.
Torna el Fórum 10 de Puig-reig, el cicle de taules rodones de l'àmbit del periodisme i la comunicació. Aquest 2025, les jornades s’anomenen Del relat humà a la intel·ligència artificial i tenen per finalitat reflexionar sobre “com la paraula i la tecnologia es troben, dialoguen i transformen la nostra manera de comunicar”. El 7 de novembre a les 20.00 hores tindrà lloc la inauguració amb Laura Pinyol, periodista i vicepresidenta del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC). A continuació, debat Musicals i comunicació: amb Sergi Cuenca, director dels musicals Mar i Cel i El Rey León; i Daniel Anglés, director i creador de musicals. Moderarà el periodista Josep Genescà.
L'Ajuntament de Puig-reig i la Unió de Botiguers i Comerciants de Puig-reig impulsen una nova edició de la Fira de Sant Martí. Després d’una setmana d’activitats culturals a la Biblioteca Guillem de Berguedà, l’espai firal s’inaugurarà oficialment el 8 de novembre a les 11.00 hores amb parades d'artesania, productes locals, indústria i entitats. Romandrà obert fins al diumenge al migdia i també s’han previst activitats paral·leles per dinamitzar la festa: la proclamació del Pubillatge, una nit de DJ’s, la Trobada Gegantera o la representació a l’Ametlla de Merola de Pompeu Fabra s'escriu amb Ce Trencada en són un exemple. L’agenda.
Darrer cap de setmana d’obertura del Mercat del Bolet de Cal Rosal. La Porta del Comerç vendrà els últims bolets de la temporada, a més d’altres productes de proximitat com mel, formatge o embotits.
Castanyalloween de Cal Bassacs
Cal Bassacs clourà la celebració dels actes de la Castanyada el 8 de novembre. La vetllada arrencarà a les 17.00 hores amb el trick or treat, en una tarda on també se celebrarà un concurs de disfresses infantils. L’estrella serà el passatge de terror més emblemàtic de Gironella, a la Torre de l’Amo, amb unes entrades que enguany permeten seleccionar l’hora desitjada per passar-hi. També es podrà gaudir del sopar.
El Club del Joc
El Club del Joc és una activitat dedicada als jocs de taula i adreçada a tots els públics. És a càrrec de la Cia. de Jocs l’Anònima i té el suport de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Berga. Les persones participants podran gaudir gratuïtament d’una àmplia varietat de jocs d’estratègia, cooperatius, divertits, d’atzar, d’habilitat, entre molts altres. Tindrà lloc el 8 de novembre, a partir de les 21.00 hores i fins a la mitjanit, a l’Espai Jove de Berga.
«Fuita»
Isidre Galí, un alt càrrec del govern, acaba de dimitir per un escàndol de corrupció. Desesperat i sense sortida, decideix posar fi a la seva vida. Però abans invoca una última extravagància: truca a una prostituta per acomiadar-se amb bona cara. Tot i això, abans que arribi, rep una visita inesperada al seu xalet: una venedora ambulant d’estris de cuina, la Vicenta. Aquesta trobada canvia per complet la seva visió de la realitat i el porta a prendre decisions totalment impensables. El que l’Isidre no sospita és que, sense voler-ho, entra en una comèdia d’estafadors plena de girs insospitats: res del que sembla és exacte. La Farsa presenta Fuita a l’Espai el Blat de Gironella, el 9 de novembre a les 18.00 hores. Entrades.
«El so dels somnis»
El so dels somnis és una proposta musical que arriba al Teatre Municipal de la mà del Rotary Club del Berguedà. Aquest concert ens convida a descobrir quin és el so dels somnis a través de l’òpera i del musical, que es troben per fer-nos viatjar entre emocions i històries eternes. La soprano Clara Renom, coneguda pel seu paper a Mar i Cel, i Camerata Bacasis, sota la direcció d’Emmanuel Niubò, proposen una vetllada única que ens farà somniar desperts. L’espectacle, que forma part de la programació cultural de tardor i hivern del Teatre Municipal de Berga, tindrà lloc el 9 de novembre a les 18.00 hores. Entrades.
«Los domingos»
Ainara, una jove idealista i brillant de 17 anys, ha de decidir quina carrera universitària estudiarà. O, almenys, això espera la família que faci. Tot i això, la jove manifesta que se sent cada vegada més a prop de Déu i que es planteja abraçar la vida de monja de clausura. La notícia agafa per sorpresa tota la família provocant un abisme i una prova de foc per a tothom. Aquesta és la sinopsi de Los domingos, el film que protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran el diumenge a les 18.00 hores i el dilluns a les 20.30 hores. Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.