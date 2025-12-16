Montclar s'omple d'esperit nadalenc amb la primera edició de Montnadal

L'Ajuntament de Montclar es mostra satisfet per "l'èxit" de la primera edició de Montnadal, el mercat de Nadal celebrat al poble. Des del consistori destaquen que el certamen ha atret centenars de persones interessats per la mostra al llarg de la jornada del 13 de desembre, omplint el pintoresc nucli del baix Berguedà "d'ambient de festa, cultura i tradició nadalenca".
Un total de 17 parades d'artesans s'han concentrat a la plaça de Montclar per oferir els seus productes als visitants, pensant especialment en regals i detalls per les festes. Des de complements a peces decoratives, passant per centres florals a pintures, o algun article de l'àmbit de la gastronomia. El passeig per aquesta oferta variada es potenciava amb la decoració amb motius nadalencs, que segons la corporació local va resultar "espectacular" i va mostrar tot el potencial un cop es va haver post el sol.
A més, les activitats agendades van incentivar l'assistència de públic per gaudir-ne, destacant especialment dues propostes: la cerca del tió i el concert del Quartet Melt. La primera acció forma part des de fa temps del calendari del municipi, i consisteix en una recerca conjunta de les famílies per trobar el seu tió a l'entorn natural de Montclar. La cita posa a prova les habilitats d'orientació dels participants, però resulta cada any en una excursió agradable i il·lusionant per tots els menuts.
Dins el mateix marc del mercat, el concert del Quartet Melt va omplir de gom a gom l'Església de Sant Martí, amb un programa que va repassar diferents temes típics de l'època. Així mateix, des de l'ajuntament també posen en relleu la concurrència a la resta d'accions organitzades, com és el cas dels tallers de floristeria i de ceràmica, o la cantada de nadales de la Coral Fònica de Freixinet. També la xocolatada solidària per recaptar fons per la Marató de 3Cat, que va sumar una aportació de 438,55 euros.
"Estem molt satisfets amb l'èxit que ha tingut Montnadal, ja que en ser la primera edició era una incògnita", ha ratificat l'alcaldessa de Montclar, Raquel Sala, qui ha compartit que "durant tot el dia ha vingut molta gent al poble i les activitats han agradat molt". "Montclar s'ha omplert de visitants i d'esperit nadalenc, i aquest era el nostre objectiu", ha sentenciat la batllessa.
Havent superat les expectatives amb Montnadal, el consistori posa el focus en l'organització i celebració de Fira de Reis, una mostra molt consolidada en el calendari de Nadal del Berguedà. La corporació espera tornar a omplir el Pla de les Alzines el 6 de gener, servint el típic esmorzar de brasa i desplegant les parades de productes artesans de proximitat, vestit amb la música en directe dels Entrompats Band.