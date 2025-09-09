El Mercat del Bolet de Cal Rosal engega una nova edició augurant una bona temporada boletaire

El Mercat del Bolet de Cal Rosal obrirà portes aquest dimecres, 10 de setembre. L'Ajuntament d'Olvan aposta un any més per una mostra "que ja està més que consolidada" i que s'ha convertit en un indispensable del turisme de tardor i dels aficionats boletaires a la comarca del Berguedà. Per la seva banda, els paradistes auguren una bona campanya.
Segons recalquen des del consistori, es preveu que aquest 2025 sigui "un bon any de producció de bolets". Les precipitacions de les darreres setmanes d'agost a les zones de muntanya en garanteixen el creixement, que de fet, ja va donar símptomes d'aquest previsible bon estat de salut boletaire a finals del mes de juliol, també fruit d'un episodi abundant de pluja en els punts estratègics. Així, tot i que les calorades de mig agost van frenar la producció, el descens progressiu de la temperatura les darreres jornades han fet reactivar la producció de fongs i fan ser optimistes al conjunt del sector.
Per a la corporació local, Cal Rosal ha esdevingut un referent boletaire a la Catalunya Central i el conjunt del país. "El Berguedà és conegut arreu de Catalunya per la seva tradició boletaire, la qual cosa afavoreix que durant la tardor ens visiti gent d'arreu per buscar bolets, menjar-ne als restaurants o bé participar en les diverses fires i festes dels bolets que se celebren a la comarca", assenyalen.
En aquest sentit, exposen que si la colònia ha pogut destacar en l'agenda boletaire és per factors com el reforç del teixit comercial del nucli, la ubicació estratègica, la varietat de productes disponibles i l'exposició mantinguda dels paradistes. En primer lloc, des de l'Ajuntament destaquen "l'aposta dels comerciants i restaurants que obren dissabtes i diumenges durant tot l'any" com una de les raons clau en la crida, setmana rere setmana, de visitants al mercat.
Sobre la situació de Cal Rosal, recorden que es troba a tocar de les muntanyes berguedanes i també és un punt de coincidència per a les persones que practiquen ciclisme o fan la ruta a peu entre colònies. Referent al directori de paradistes, el consistori recorda que, a més de bolets, també es poden adquirir productes locals i de qualitat com embotits, mel o formatges. I, finalment, la corporació recorda que la mostra obre diàriament, enguany amb un calendari que s'estendrà des de la vigília de la Diada Nacional de Catalunya fins al novembre (en funció de com evolucioni la temporada).
En darrera instància, l'Ajuntament d'Olvan posa de manifest la seva voluntat de contribuir en la dinamització de la cita oferint una programació d'oci i cultura complementària, al mateix eix comercial de Cal Rosal. La finalitat d'aquest programa és que sumi a l'experiència del visitant i també perquè esdevingui un punt de trobada pels residents a la comarca. L'agenda consta enguany de la Festeta de la Cervesa el 20 de setembre, el Vermut Feminista, la Festa del Bolet (18 i 19 d'octubre) o el Mercat de Productors de tardor, previst pel 26 d'octubre.