Els grups ecologistes participaran en la campanya informativa de la consulta per la central reversible

El Grup de Defensa de la Natura i la plataforma Pla de Clarà Viu tenen intenció de participar com a part interessada en el procés d'informació a la ciutadania en el marc de la consulta popular sobre el projecte per a la construcció d'una central hidroelèctrica reversible a l'embassament de la Baells. En un comunicat de premsa enviat conjuntament, assenyalen que promouran que "els veïns de tots dos municipis apostin per preservar el Pla de Clarà, els boscos de la Vitarella i la resta d'espais naturals afectats per aquest projecte", i avancen que "exigirem que es retiri aquesta iniciativa si els dos municipis rebutgen la central".
En l'anunci fet pels ajuntaments de Vilada i la Nou de Berguedà, que han acordat celebrar de forma simultània les consultes, ja confirmaven l'objectiu d'impulsar un debat públic que permeti els residents d'ambdós municipis tenir una informació clara sobre el projecte, per tal de votar amb una idea formada. Per aquest motiu, convidaven qualsevol organització o entitat interessada a fomentar aquesta reflexió a inscriure's, per tal d'organitzar les futures ponències i reunions obertes.
D'aquesta manera, les dues agrupacions ecologistes, que s'han posicionat anteriorment en contra de la iniciativa i també han presentat les seves al·legacions al projecte, han fet públicament el pas de participar en aquest procediment informatiu. De fet, també recorden que sempre s'han mostrat a favor de què es pregunti a la ciutadania la seva opinió respecte de la central projectada al pantà berguedà, i animant a les corporacions i promotors que el resultat sigui vinculant.
Ara bé, en l'escrit lamenten que la data escollida se situï finalment a finals de març i no durant el mes de gener, tal com s'havia temptejat inicialment. "Neguem que la ciutadania no disposi de tota la informació", apunten en relació amb el motiu apel·lat pels consistoris sobre els dubtes encara existents al voltant del projecte, retraient als impulsors de la central que "han tingut tres anys i mitjans econòmics suficients per informar a la població, preparar la documentació, estudiar el traçat de la línia elèctrica i fer l'auditoria externa".
Pressions per endarrerir les consultes
Els grups recalquen que, tot just fa tres mesos, "les empreses impulsores van exposar-lo públicament als tres municipis afectats per aquesta iniciativa, i tota la documentació ha estat en exposició pública", incidint que "si es van deixar temes al tinter, és mala gestió comunicativa per incompetència, o presumptament per amagar informació a la ciutadania". Per aquest motiu, denuncien que "els consistoris de Vilada i la Nou de Berguedà han rebut pressions per endarrerir i per influir en les consultes per part d'institucions, empreses impulsores i partits polítics".
En aquest sentit, posen com a exemple d'interdicció "l'intent del PSC – Berguedà d'aprovar una moció per posicionar el Consell Comarcal a favor del projecte abans de la celebració de la consulta, vulnerant el principi de neutralitat institucional que ha de tenir l'ens comarcal". "Si aquesta moció s'acaba votant abans del dia 28 de març, durem el cas a la justícia", adverteixen, reclamant que "el ple del Consell Comarcal no pot condicionar amb el seu posicionament els veïns dels dos municipis on s'ha de celebrar la consulta".
Amb tot, des del Grup de Defensa de la Natura i Clarà Viu sentencien reivindicant que els veïns dels municipis afectats per la central hidroelèctrica reversible "tenen el dret de decidir" pel fet que l'espai on es projecta "és el seu patrimoni natural", i puntualitzant que "les empreses i institucions tenen el deure d'acatar la voluntat popular".