Els edificis d'habitatges de lloguer assequible de Gironella comencen a prendre forma

Els futurs blocs de pisos per al lloguer assequible de Gironella van prenent forma. Els treballs, fonamentats en un sistema de construcció modular industrialitzada, finalitzaran les primeres setmanes de l'any 2026. A partir d'aquí i fins al 30 de juny, es procedirà a completar els habitatges amb les instal·lacions, els acabaments interiors i exteriors, i l'equipament bàsic, per tal que puguin començar a omplir-se de vida durant l'estiu.
El projecte va veure la llum aviat farà tres anys. Consistia en l'aixecament de dos edificis amb deu immobles cadascun a la zona residencial de les Eres, de titularitat municipal, a través del qual poder oferir una oferta d'habitatge públic amb preus molt competitius. La idea era posar el focus en alguns col·lectius més vulnerables, com el de la gent gran amb pensions baixes o els joves que es volen emancipar, tenint en compte la situació tensionada del mercat del lloguer que viu el poble. Aquest objectiu és cada vegada més a prop, amb una maquinària que ja s'ha engegat i un esquelet que ja permet intuir com seran aquests blocs de pisos.
Tal com ha detallat l'alcalde de Gironella, David Font, els plecs s'han incorporat als pressupostos del 2025, que es van haver de modificar amb una ampliació del capítol d'inversió per valor de tres milions d'euros. El finançament s'ha cobert entre els fons propis de l'Ajuntament de Gironella i una subvenció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya provinent dels fons Next Generation. El batlle confirma que la planificació inclou l'execució conjunta dels dos edificis previstos, la qual avança a bon ritme tenint en compte que s'ha optat per la construcció industrialitzada.
El procés arrenca amb el disseny i producció automatitzada de les diferents estructures que conformen l'edifici a la fàbrica. Un cop elaborades, es traslladen a la zona d'obres, on els operaris les col·loquen degudament amb l'ajuda d'una grua. Tot plegat, resulta en una tècnica més ràpida i eficient que la de la construcció tradicional. Per aquest motiu, Font calcula que el primer edifici quedarà enllestit el mes vinent, i s'arrencarà amb el segon, just al costat.
"L'empresa té l'encàrrec d'acabar completament els dos edificis abans del juny de 2026", ha precisat l'alcalde sobre els terminis, incidint que, per la seva banda, la corporació avançarà amb l'adjudicació dels pisos durant el primer trimestre de l'any. La finalitat, assenyala, és "poder entregar-los les claus de les seves noves llars l'estiu de 2026". De fet, cal tenir present que en el pressupost de 2026, aprovat aquest dimarts en un ple extraordinari, ja es preveu un increment dels ingressos patrimonials a raó dels lloguers que els inquilins abonaran al consistori per viure en els 20 pisos que es posaran a disposició.
Els habitatges seran d'entre 70 i 75 metres quadrats, distribuïts en dues o tres habitacions, cuina i menjador, i bany. També inclouran una plaça d'aparcament privada. Segons els barems informats per l'ajuntament fa un any, el preu del lloguer se situaria com a màxim en els 406 euros. Els requisits que s'aplicaran a l'hora d'accedir als habitatges tindran en compte aspectes com els ingressos del nucli que hi viurà o els anys d'empadronament al municipi o la comarca.