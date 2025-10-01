L'Ajuntament de Gironella impulsa un programa de subvencions per a la rehabilitació de façanes

L'Ajuntament de Gironella ha aprovat les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions destinades a la rehabilitació, millora i pintat de façanes al municipi. L'objectiu del programa és animar a les propietats dels immobles a millorar la imatge i la dignificació de l'espai públic, especialment al nucli històric de la vila, entenent que també es contribueix a la mateixa conservació del parc d'habitatges.
"Una vila neta i endreçada, amb edificis ben cuidats i també arreglats, contribueix a realçar el sentiment de pertinença a una comunitat i sentir-se part de les millores del municipi", ha posat en relleu l'alcalde, David Font, incidint que el sistema d'ajuts "és una oportunitat per a veïns i veïnes de Gironella".
Tal com assenyalen des del consistori en un comunicat de premsa, poden ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries o llogaters, així com comunitats de propietaris dels immobles que reuneixin els requisits establerts en l'ordenança. En aquest sentit, s'especifica que les subvencions aniran dels 2,5 als 10 euros el metre quadrat, en funció de l'actuació.
D'aquesta manera, l'import resultarà de l'aplicació d'un càlcul predefinit que contempla la tipologia d'obra multiplicada per la superfície total de la façana. En aquest sentit, s'inclouen cinc tipus d'intervenció: només pintar, paredat vist, estuc o morter monocapa, arrebossar i pintar, i aplacats petris. Els ajuts tenen un topall de 250 euros per al primer grup, i de 500 pels quatre restants.
Així, segons la tipologia dels edificis o habitatges, l'Ajuntament estima cobrir entre el 20 i el 30% del total del cost dels treballs. Les sol·licituds es podran presentar a partir de 2 de gener de 2026, i es podran incloure les actuacions executades durant l'any 2025. La corporació local preveu acollir una mitjana de 12 beneficiaris cada any.