Gironella es proposa combatre la solitud no desitjada amb un projecte comunitari a l'hora de dinar

L'Ajuntament de Gironella treballa des de fa mesos en una iniciativa que té per objectiu ajudar a combatre la solitud no desitjada al municipi. Després d'una primera prova pilot durant l'estiu, el Casal Cívic la Llar posa en marxa un programa a l'hora de dinar en el qual, les persones de més de 60 anys residents al poble poden optar a fer un àpat, a un preu assequible i amb companyia. "N'estem realment satisfets", ha celebrat l'alcalde, David Font.
"Tant al Berguedà com a Gironella, cada vegada hi ha més gent gran i que viu sola", ha apuntat la regidora de Projectes comunitaris i Gent gran, Ramona Sáez, qui assenyala que el bon resultat de les sessions de tempteig durant els mesos de juliol i agost ha animat el consistori a consolidar la iniciativa. D'aquesta manera, a partir del 14 d'octubre, es començaran a oferir els àpats de l'Entaula't, nom amb el qual s'ha batejat la proposta.
Inicialment, se serviran de dimarts a dijous, a la Llar, amb un preu de 9 euros que inclourà un principal, uns segons, beguda i postres, a escollir entre dues opcions. Està previst atendre 25 persones al dia, que a més dels usuaris, també inclou els agents comunitaris que acompanyaran cada sessió. I és que, amb l'objectiu d'enriquir la conversa i poder complementar l'atenció, es buscaran perfils d'interès que se sumin als dinars i contribueixin a la seva dinamització.
Aquests agents seran des de professionals del CAP a tècnics específics del consistori, a més de voluntaris de l'Institut Pere de Fontdevila. "Hi hem treballat força temps perquè no voliem que fos un servei de dinar i prou: es vol generar un entorn de caliu i conversa", ha incidit la coordinadora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Gironella, Montse Pont. En aquest sentit, la tècnica del consistori ha exposat que la iniciativa té com a objectiu essencials combatre la solitud no desitjada, millorar l'accessibilitat d'usuaris al casal, augmentar la salut física i emocional i posar en contacte persones de diferents perfils per crear xarxa.
"No és un servei de menjador, sinó que el valor afegit que nosaltres li volem donar és el fet de compartir la taula amb altres persones del municipi que es poden trobar amb situacions similars", ha emfatitzat David Font, que assenyala que "és una manera d’establir relacions i fer xarxa". A la vegada, el batlle considera que la mesura pot esdevenir una eina més en l'estratègia per a l'atenció comunitària de les persones, en aquest cas del col·lectiu de la gent gran, compartint que "pensem que el treball conjunt i coordinat serà bona part de la línia d'acció dels agents públics del futur: no ho enfocarem individualment des de cada òrgan, sinó que caldrà actuar de forma comunitàra perquè es la manera més eficaç de detectar, acompanyar i donar respostes a les necessitats que té la ciutadania".
Qui i com podrà accedir al servei?
L'Entaula't està dirigit als empadronats al municipi de Gironella i que tinguin 60 anys o més. Per accedir-hi, s'ha de fer la petició amb antelació, sigui presencialment al casal o trucant-hi (656460710). El pagament dels àpats es farà el mateix dia de gaudir-los, amb efectiu o targeta. A més, per tal de facilitar l'accés del conjunt d'habitants, es posarà a disposició un servei de transport a la demanda gratuït per a les persones que visquin aïllades o tinguin problemes de mobilitat. La corporació local calcula invertir en aquest programa una mica més de 20.000 euros, dels quals 6.500 els aporta la Diputació de Barcelona, mitjançant una subvenció.
Els menús seran molt variats, amb forces opcions per no repetir plats en setmanes. Els elaboraran des del càtering de les Alzines, i destaca per posar sobre la taula dels usuaris una dieta equilibrada i saludable, ha destacat Font. Però, més ellà d'una bona alimentació, el projecte de l'Entaula't posa el focus en el benestar emocional de les persones que hi participin: "Serà un bon escenari per detectar certes situacions i, a partir d'aquí, derivar-les i acompanyar-les a les professionals necessàries per millorar aquesta salut i benestar emocional", diu l'alcalde.
Cal tenir en compte, tal com ha incidit Font, "cada vegada veiem més que les persones que viuen soles, no només van quedant més recluïdes a casa i no sense establir una relació amb el veïnat, sinó que molts cops tampoc participen a les activitats que es desenvolupen a la Llar i que estan expressament pensades per elles", generant una dinàmica d'aïllament que el consistori s'ha proposat trencar. De fet, el batlle puntualitza que desplegar el projecte al casal té per objectiu, a la vegada, atraure més usuaris a l'equipament, que encara pot continuar rebent persones. I és que, mentre el públic diana -persones majors de 60 anys de Gironella- supera les 1.600 persones, la temporada passada es van inscriure a les activitats de la Llar unes 400.
Actualment, l'ajuntament té previst oferir el servei els anys 2025 i 2026, i fer-lo créixer de cara al 2027. De fet, si la proposta té seguiment, el consistori es planteja ampliar els dies de servei de cara al gener o febrer de l'any vinent. Així, s'oferirien els àpats de dilluns a divendres, passant de tres a cinc dies a la setmana d'Entaula't.