La Fundació Sant Roc de Gironella amplia el servei amb vuit nous habitatges tutelats

La Fundació Sant Roc de Gironella ha culminat els treballs per a la transformació integral del centre executats per fases els darrers 20 anys. Aquest dijous, la consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, Mònica Martínez, ha visitat l'equipament acompanyada de l'alcalde de Gironella i president de la Fundació, David Font, i la directora de la Fundació, Montserrat Cutal, ocasió que s'ha aprofitat per inaugurar els vuit nous habitatges tutelats agregats al centre i que permeten ampliar els serveis d'atenció a la gent gran des del bell mig del poble.
"És la culminació d'un projecte que fa vint anys que va començar", ha celebrat la directora de la Fundació, que descriu el projecte executat com l'endreça i adequació dels serveis de la residència, i la posada en marxa dels pisos tutelats. Segons l'alcalde, la reconstrucció ha requerit una inversió global de gairebé set milions d'euros, dels quals prop de tres s'han invertit en aquest darrer tram d'obres executat els últims tres anys. "Hem transformat completament aquesta casa per modernitzar-la, millorar el confort dels treballadors, i per garantir el màxim de qualitat per a la gent gran que hi resideix, perquè són persones que han fet molt per nosaltres i és la nostra obligació retornar-los-hi", ha recalcat el batlle.
Així, a grans trets, les intervencions al llarg d'aquestes dues dècades han consistit a posar al dia l'accessibilitat de les instal·lacions i garantir-ne el bon ús per a la realitat de la dependència, millorant la comoditat de les habitacions integrant els banys i revisant els serveis oferts dotant-los d'espais propis. També s'han refet el menjador, la cuina i les escales d'emergència, a més de repassar constantment aspectes de seguretat i d'aïllament per una millor eficiència energètica. Ara bé, l'aposta principal en aquesta darrera fase d'obres és l'increment dels habitatges tutelats, que passen de quatre a dotze després d'incorporar-ne vuit de nous (quatre de dobles i quatre d'individuals).
"No hem inventat res. El que hem fet ha estat anar recollint les demandes i les necessitats de les persones", apunta la directora, que recorda que els primers pisos d'aquestes característiques al centre "ja fa 18 anys que funcionen i és una iniciativa molt maca". "La vellesa inclou un tram d'edat molt ampli, amb necessitats molt diferents, i és la nostra obligació donar-hi cobertura", explica, fent referència concreta a "l'espai buit que teníem entre la fase d'estar a casa mentre pugui i anar a la residència quan sigui necessari, i que mai és d'un dia per l'altre".
Una aposta per la inclusió dels residents a la vida del municipi
"Els habitatges tutelats no deixen de ser un clar exemple de la voluntat del municipi per afavorir l'autonomia de les persones residents, acompanyant aquest perfil de persones que potser no tenen totes les facilitats a casa seva per continuar-hi amb independència, i aquí tenen a l'abast totes les comoditats pel que fa a l'accessibilitat i pels serveis i recursos de la residència", ha remarcat Font, qui ha asseverat que l'aposta per mantenir aquest edifici per a la Fundació en lloc de traslladar-lo també respon a l'objectiu de "garantir la interacció dels residents amb la ciutadania i el municipi en general des d'una ubicació cèntrica".
D'aquesta manera, amb els habitatges ja inaugurats oficialment per la consellera, el pròxim pas serà adjudicar-los. "Tenim persones identificades i el que s'està fent és valorar si tothom que hi vol accedir compleix el perfil i les casuístiques", ha detallat l'alcalde, que afirma que "les pròximes setmanes es faran les entrevistes i, a partir d’aquí, anirem omplint de vida aquests nous pisos". Des del Govern, la consellera ha confirmat que es tracta d'un "model d'èxit", tenint en compte que és una proposta que "fomenta l'autonomia de les persones", i ha confirmat el compromís de la Generalitat per "continuar avançant cap a uns serveis públics d'excel·lència, construïts de la mà del món local".
Així mateix, en una trobada prèvia a la visita a l'equipament de la Fundació Sant Roc, Martínez i Font han tractat altres iniciatives impulsades des de Gironella en matèria d'atenció a les persones. "Hem tingut prèviament una reunió molt profitosa per parlar dels projectes innovadors que s'estan duent a terme des del municipi per atendre les persones que pateixen la soledat no desitjada, i d'aquesta aposta cap a un model de cohesió social i de foment de les activitats i connexions socials", ha aplaudit la consellera.
A banda de la consellera de Drets Socials i Inclusió, l'alcalde de Gironella i la directora de la Fundació Sant Roc, han participat en la visita a les instal·lacions renovades la coordinadora territorial de Drets Socials i Inclusió de la Catalunya Central, Rocio Giráldez, i la regidora de Drets Socials i Ciutadania de Gironella, Teresa Terricabres. També els han acompanyat alguns treballadors de la residència.