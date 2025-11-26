Els dimarts, dimecres i dijous, els residents de Gironella majors de 60 anys de Gironella dinen plegats al Casal Cívic la Llar. Formen part del projecte Entaula't, impulsat pel consistori amb l'objectiu de combatre la solitud no desitjada de les persones grans del municipi. Els usuaris són, sobretot, veïns i veïnes al poble que pateixen una situació de solitud no desitjada.
Una d'elles és la Camila, una gironellenca que cada dijous acudeix als dinars compartits. Té 70 anys i viu sola, i lamenta que a certa edat és difícil trobar persones per compartir estones. "Cada setmana desitjo que arribi el dijous perquè dino acompanyada", ha compartit a l'ACN, celebrant que a les trobades hi ha un ambient molt agradable. També és repetidor Josep Maria Teixidor, que acudeix als dinars acompanyat de la seva dona. Els agrada anar-hi perquè passen una estona "amb molt bona companyia". Jordi Marginet, de 80 anys, coincideix amb els companys valorant molt positivament la iniciativa, perquè després de la mort de la seva germana ha quedat amb poca xarxa social. "Menjar sol és molt trist i aquí estic acompanyat. No és només el dinar, sinó poder conversar i fer amistats", destaca, remarcant que "sembla que no t'hagi de passar mai, però arriba un moment que passa. I fins que no t'hi trobes, no saps què és estar sol".
La iniciativa es va engegar a mitjans d'octubre i, en el seu primer mes de funcionament, ha tingut una rebuda "molt bona", assenyala la treballadora social de l'Ajuntament de Gironella, Montse Pont. La proposta proveeix als comensals un menú saludable a un preu molt competitiu (9 euros), reunint en cada sessió entre 15 i 20 persones. Ara bé, el valor no és únicament el menjar ofert, sinó que Pont incideix que el projecte es fonamenta en el sentit de comunitat i de relació entre persones: "No només vol donar un àpat, sinó entaular-se, fer conversa, grup i xarxa". De fet, conscients de la dificultat de mobilitat d'alguns veïns, el servei també ofereix transport gratuït per aquelles persones que no puguin desplaçar-se per si mateixes fins al casal, tenint en compte especialment els nuclis aïllats.
Cal tenir present que a Gironella, com al conjunt del Berguedà, tenen una població "sobreenvellida", segons detalla Pont. Un context que agreuja la situació de solitud no desitjada a mesura que passen els anys, "sobretot per part de dones". És per aquest motiu que el projecte s'ha estructurat unint persones "de perfils molt variats", cosa que aporta "riquesa" a la iniciativa. Així ho valora la tècnica del Casal Cívic la Llar, Esther Corrales, que detalla que els assistents "són persones molt diferents que en altres circumstàncies no quedarien per dinar plegats". I això es combina amb la presència d'una persona que dinamitza el dinar, guiant la conversa o organitzant alguna activitat un cop s'ha acabat l'àpat. Un moment d'unió i confiança que ja ha propiciat la generació de rols de cures i suport mutu, descriu la tècnica.
Fet i fet, com que el balanç conjunt de la proposta és positiu, la corporació local té previst ampliar l'oferta de cara l'any vinent. L'objectiu és poder servir dinars tots els dies laborables de la setmana, de dilluns a divendres.