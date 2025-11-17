El Mercat de Nadal de Gironella torna amb més llums i un nou espai gastronòmic

Gironella ho té tot a punt per celebrar la cinquena edició del Mercat de Nadal, cita que converteix la plaça de l'Estació en "l'aparador nadalenc més gran del Berguedà". Del 28 de novembre al 21 de desembre, més de setanta paradistes ompliran aquest espai amb artesania, productes locals, elements típics de l'època i una zona d'activitats infantils. Les novetats i atractius de la mostra d'enguany són les llums i l'ampliació de l'oferta gastronòmica.
L'obertura del mercat coincidirà amb l'encesa de la il·luminació nadalenca a la vila, el 28 de novembre. Per tal de presentar una inauguració encara més memorable, el consistori ha programat una cercavila i espectacle amb Fadunito, a partir de les 17.30 hores. De fet, la llum i els colors seran un dels motius més destacats de les festes i una de les principals novetats de l'edició incidint especialment en el nucli antic més enllà de l'eix central de l'avinguda Catalunya i l'escenari del mercat.
Un altre canvi notable respecte d'anys anteriors serà una nova zona gastronòmica per complementar l'espai del mercat. Tal com han compartit des de la corporació local, el canvi està motivat en l'estudi de valoració del mercat executat durant l'edició passada. D'aquesta manera, el Mercat de Nadal de Gironella no només tindrà les tradicionals casetes de fusta amb les diferents propostes comercials i artesanes, sinó que els assistents també podran gaudir d'un servei variat de foodtrucks.
Activitats i oci per complementar el mercat
Novament, l'organització del mercat aposta per impulsar un programa ampli d'activitats durant els dies d'obertura del mercat. En aquest sentit, es podrà gaudir d'espectacles escènics, tallers infantils, audicions i la ja consolidada macrocantada de nadales, entre d'altres. Dins el calendari també s'hi ha inclòs la Fira de la Puríssima, una de les cites més tradicionals de les festes i de tot l'any a la Perla del Llobregat. El principal protagonista de la mostra és el blat de moro escairat, si bé la fira també esdevé una oportunitat per descobrir la tradició gegantera del municipi, recórrer les parades d'artesania i deixar-se encisar per l'encant de l'espai del nucli antic on es desenvolupa.
Pel que fa pròpiament a l'espai del Mercat de Nadal, romandrà obert els divendres, de 16.00 a 20.00 hores; i els dissabte, diumenge i festius, d'11.00 a 14.00 hores i de 16.30 a 20.00 hores. Seran quatre caps de setmana consecutius d'oferta i esperit nadalenc molt viu, en una cita que aquest 2025 entra a formar part de la proposta de Mercats de Nadal de la Diputació de Barcelona. Per aquest motiu, l'administració supramunicipal subvenciona el mercat gironellenc amb 40.000 euros.