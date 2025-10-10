Gironella obre el període d'inscripció al Mercat de Nadal

L'Ajuntament de Gironella ha obert el termini d'inscripció a paradistes i artesans de l'àmbit nadalenc per participar en la cinquena edició del Mercat de Nadal de Gironella. Enguany, el mercat obrirà les portes el 28 de novembre, coincidint amb l'encesa de les llums a la vila, i finalitzarà el 23 de desembre.
Durant quatre caps de setmana consecutius, el Mercat de Nadal de Gironella oferirà un gran ventall de productes relacionats amb les festes de Nadal, però també hi haurà lloc per al comerç local i de proximitat, així com per la gastronomia. En aquest sentit, es prioritzarà la participació de les persones físiques que ofereixin productes de temàtica nadalenca i de proximitat.
La plaça de l'Estació serà novament l'epicentre del mercat, amb les tradicionals casetes de fusta convertides en expositors. Complementàriament i com en les edicions passades, es preveu una programació d'activitats culturals, musicals i tallers per dinamitzar més l'espai.
La sol·licitud per adquirir una caseta i els dies per participar-hi s'ha de realitzar presentant una instància genèrica a l'Ajuntament de Gironella, de forma presencial o telemàtica, aportant tota la documentació i informació que es demana a les bases de participació.
El termini d'inscripció finalitza el 24 d'octubre (inclòs). En cas de dubte, es pot demanar informació complementària enviant un correu electrònic a l'adreça info@visitgrionella.cat.