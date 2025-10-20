Gironella implementarà una taxa de residus per participació i generació

L'Ajuntament de Gironella ha donat a conèixer la proposta de modificació de les ordenances fiscals pel 2026. Una quinzena de tributs municipals presenten canvis de cara l'any vinent, sent el de residus el més significatiu de tots. En concret, el municipi esdevindrà el primer del Berguedà en apostar per una taxa per participació i generació, és a dir, que tindrà en compte qui recicli més i millor, establint un pagament fix i un de variable en funció de la bona praxi ciutadana.
Segons l'alcalde, David Font, el model que es vol implementar "blinda la quota fixa de cara al futur i a increments només vinculats a l'IPC a qui ho fa bé", i a la vegada "penalitza qui no vol o no participa en el sistema de forma coherent". D'aquesta manera, la mesura té dues finalitats: incentivar la participació en el sistema i incidir en la correcta utilització del servei. "Cal recuperar la idea inicial de treure els residus amb el bujol que correspon", ha precisat al respecte el batlle.
Així, l'Ajuntament de Gironella situarà la part fixa de la taxa de residus del 2026 al municipi en els 154,50 euros. A partir d'aquí, els usuaris podran patir recàrrecs si es considera que la participació no respon a l'ús coherent del sistema. Aquesta part variable comptabilitzarà les aportacions correctes i en els dies estipulats, amb el corresponent cubell i segons les fraccions. Les quotes no patiran càrregues addicionals si entre l'1 de gener i el 31 d'octubre es retiren degudament més de 40 vegades les fraccions d'orgànic i la d'envasos i paper/cartró, o entre 5 i 15 vegades la de resta.
En una franja de càrrega mitjana, es preveuen recàrrecs de 15 euros per llençar entre 25 i 39 vegades les fraccions d'orgànic i d'envasos i paper/cartró, així com 20 euros per fer-ho més de 15 vegades amb la resta. Finalment, les penalitzacions màximes seran per 40 euros si s'efectuen menys de 25 usos de les fraccions d'orgànic i d'envasos i paper/cartró, i 100 euros si hi ha menys de 5 usos de la fracció de resta. És a dir, que qui incompleixi amb uns barems per sota del que el consistori ha considerat habitual, i com a sospita d'aquest ús insuficient i inadequat del sistema, es rebrà un recàrrec de fins a 180 euros anuals.
"El sistema no està pensat per recaptar més sinó per conscienciar que cal fer les coses d'una determinada forma, ordenades i bé", ha compartit Font, exposant a més que es pretén potenciar les fraccions que aporten valor i desincentivar el rebuig. Això, assenyalen des de la corporació local, ha de permetre rellançar la proporció de separació de residus al municipi i el correcte seguiment del servei, amb l'objectiu d'arribar al 73% de reciclatge el 2026 (el 2024 va ser del 69%) i que un 80% de la ciutadania faci un bon ús dels bujols corresponents (s'estima que només el 50% de la població els utilitza avui dia).
Lectors, control a les illetes i progressió del porta a porta
Per portar a terme els canvis en el sistema, l'Ajuntament ha adquirit, d'una banda, nous aparells de lectura dels bujols. Aquests estan vinculats als usuaris, i permetran comprovar aquest ús degut del servei de recollida. D'altra banda, el consistori instal·larà nous panys de control d'accés a les illetes (sense necessitat de codificar novament les claus d'accés). La corporació també disposa de cubells per qui encara no se li hagi fet l'entrega des de l'inici del servei i, alhora, anuncia que posarà a disposició de la ciutadania una aplicació per poder consultar quines aportacions està fent el seu propi domicili o comerç.
Aquests passos endavant en el model de recollida a Gironella també estan acompanyades amb una ampliació del porta a porta arreu del municipi. A partir de l'1 de gener, el nucli històric s'incorporarà al sistema. Més endavant, s'expandirà a les colònies de Viladomiu Vell i Viladomiu Nou, previ avís a la població. Sigui com sigui, per explicar bé tots els canvis i resoldre els dubtes de la població, l'Ajuntament de Gironella iniciarà una campanya informativa a finals de novembre mitjançant bustiades a totes les cases i cartells informatius a les entrades dels edificis. També durà a terme sessions informatives amb les associacions de veïns que ho demandin.
Finalment, des del consistori destaquen que Gironella es convertirà en el primer municipi del Berguedà en aplicar aquest sistema variable d'ençà de la posada en marxa del porta a porta, posant en relleu que és el primer poble que "apropa un pagament més just d'aquesta taxa". Aquesta ordenança, així com altres com l'IBI, l'IAE, d'expedició de documents administratius, de serveis a la piscina municipal o del SAD, entre altres, s'aprovaran en una sessió plenària extraordinària aquest dimarts, 21 d'octubre.