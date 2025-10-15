El Consell Comarcal del Berguedà proposa que la taxa de residus torni a pujar el 2026

El Consell Comarcal del Berguedà ha proposat augmentar un 5% la taxa de residus de cara al 2026. L'anunci s'ha fet en el marc del Consell d'Alcaldies, celebrat aquest dimecres a la tarda a Olvan, en una sessió impulsada per presentar i debatre les Ordenances Fiscals de l'any vinent.
Aquest 2025, els berguedans (a excepció dels residents a Gironella i Puig-reig, que gestionen els residus municipalment) han hagut de fer front a un tribut de 175,14 euros, repartit en dues quotes de 87,57 euros. Amb el canvi que l'administració comarcal planteja, el rebut s'elevarà fins als 183,90 euros anuals. La proposta ha estat validada pels alcaldes i alcaldesses, si bé l'aprovació s'ha previst en el marc d'un ple extraordinari al Consell el pròxim 22 d'octubre.
Cal tenir present que, els darrers anys, ja s'han aplicat increments en la taxa. Després de romandre tres anys congelada (2018, 2019 i 2020), el rebut s'ha anat apujant per ajustar el dèficit del servei. D'aquesta manera, els preus aplicats han estat: 121 euros el 2021, 125,84 euros el 2022, 139 euros el 2023, 145,95 euros el 2024 i 175,14 euros el 2025.
-Hi haurà ampliació-