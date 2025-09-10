Fígols repeteix com el municipi amb menys recollida selectiva de Catalunya

Fígols ha tornat a ser, l'any 2024, el municipi català amb menor percentatge de recollida selectiva. Així es desprèn de les dades publicades per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), que també situen el conjunt del Berguedà en la cinquena posició entre les comarques, baixant novament en el rànquing.
Amb un 10,1% de recollida selectiva, Fígols repeteix al capdavall de l'estadística de Catalunya. Continua en una posició força baixa una altra població berguedana, l'Espunyola, que és quinzena per la cua, amb un 23,8%. A més, hi ha altres tres municipis de la comarca a la vintena dels pitjors registres catalans: Montmajor, que ha separat correctament el 24,8%; Vallcebre, que té un registre del 25,0%; i Borredà, amb un 25,2%. Tampoc arriben al 30% a Montclar, que va assolir un 29,2% de recollida selectiva el 2024.
Fent l'anàlisi a l'inrevés, el municipi Berguedà que assoleix el registre més alt de recollida selectiva és Vilada, amb un 77,9%. En tot cas, es troba molt lluny de les dades més destacades de Catalunya, sent el 124è registre. Continuen el llistat amb millors dades berguedanes Berga, que suma un 75,1%, Avià, amb el 71%, i Puig-reig, que se situa al 70,1%.
De fet, les dades municipals de la comarca contrasten notablement entre els municipis on s'aplica el porta a porta i els que funcionen amb illes de contenidors: mentre que la mitjana de recollida selectiva dels 12 municipis amb el primer sistema frega el 68%, en les poblacions on la brossa es recull en illes de contenidors la xifra no arriba ni a la meitat, sent del 33%. En termes generals, cap poble dels que van amb contenidors arriba al 50% de recollida selectiva, i els del porta a porta superen tots el 60%.
D'aquesta manera, el registre del conjunt del Berguedà del 2024 situa la recollida selectiva en un 64,9%, i fent que la comarca baixi a la cinquena posició entre totes les de Catalunya. La primera posició recau, novament, a la Conca de Barberà, un territori que combina el porta a porta amb els contenidors tancats. Completen el podi el Lluçanès (74,7%) i Osona (73,1%), i avança en el llistat el Priorat, que ha registrat un 67,1%.
El nou model com a via de millora
Per part del Consell Comarcal del Berguedà, administració responsable de la gestió dels residus en 29 dels 31 municipis de la comarca, fan una lectura en positiu de les dades globals assolides el darrer any. "Ens mantenim pràcticament en aquest 65% de recollida, que és on érem i vol dir que estem fent una bona feina", ha assegurat el conseller comarcal de Residus, Jesús Calderer, qui ha tret pes sobre el rànquing català: "El que importa no és la posició on ens trobem, que ser entre els cinc primers està molt bé, sinó pujar l'índex, perquè voldrà dir que estem millorant".
De fet, el conseller ha incidit que el fet que les posicions variïn és un bon senyal, en el sentit que "estem veient que altres llocs de Catalunya estan fent esforços importants i cada vegada hi ha més territoris que s'animen a implementar un millor sistema de gestió i, en definitiva, a millorar la recollida selectiva". Aquest és també l'objectiu de l'ens supramunicipal, que a partir de l'1 de novembre desplegarà definitivament el nou model de recollida, que combina porta a porta i contenidors intel·ligents.
"Confiem que amb el nou contracte, i amb el que incorporem els 19 municipis amb els contenidors intel·ligents, puguem millorar les dades", ha exposat Calderer, qui posa de manifest que el canvi permetrà que passin a la història el "munt de contenidors de rebuig escampats per tot arreu i que l'únic que provoquen és que molta gent de fora del municipi, sigui de passada o sigui expressament, hi llenci coses". Així, el conseller creu que "el fet d'anar amb una fracció concreta i haver d'obrir el contenidor per llançar-la reforçarà el costum de separar degudament".
Més enllà de les novetats en el model de recollida, el Consell Comarcal vol reforçar la promoció de la bona separació dels residus, amb campanyes per explicar bé què va a cada fracció o per recordar altres recursos inclosos en el servei. Ja de cara al 2026, la corporació espera poder renovar la licitació de les deixalleries, amb l'objectiu que "obrin moltes més hores", i el contracte de la recollida de roba i voluminosos, després que el Tribunal de Contractes el retornés a la casella de sortida.