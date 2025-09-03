La indústria berguedana exposa el seu neguit respecte dels canvis en la recollida de residus

Els pròxims canvis en la recollida de residus al Berguedà estan generant alguns dubtes i neguits. Hi ha incerteses compartides col·lectivament, com és el cas de la indústria, que ha rebut amb sorpresa les novetats del servei respecte del seu sector. La principal preocupació té a veure amb l'assimilable a urbà, que si bé actualment se'ls passa a recollir com a les llars i els comerços, a partir de l'1 de novembre queden fora del sistema. Després de recollir els seus precs, el Consell Comarcal del Berguedà s'ha compromès a estudiar alternatives abans que el nou model entri en vigor.
"La comunicació ha generat preocupació i incertesa als empresaris", han assegurat des de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) en un escrit, on han compartit que "aquesta nova situació suposa un repte immediat per al teixit empresarial de la comarca pel que fa a la gestió dels residus assimilables a urbans, que fins ara sí que es recollien a les empreses que generen residus industrials". És per aquest motiu que la patronal ha promogut la celebració d'una trobada amb el president del Consell, Moisès Masanas, i el conseller comarcal de Residus, Jesús Calderer, acompanyats telemàticament d'un assessor en la matèria i amb la presència d'una cinquantena d'empresaris.
"Les administracions no podem recollir residus industrials, així que els vam comunicar que, amb el nou contracte, excloíem la recollida de residus a les seves empreses. Ells tenen l'obligació de tenir un gestor de residus, i vam entendre que aquest gestor ja els hi recollia tot", ha explicat Calderer en declaracions a Nació Berguedà, qui ha reconegut que aquesta confirmació "ha generat un neguit i és per això s'ha celebrat la reunió". Segons el conseller comarcal, el missatge que els han traslladat en la trobada és que aquesta decisió ve determinada per llei, si bé els empresaris han incidit que es mantingui la recollida dels residus assimilables a urbans.
"La nostra proposta ha sigut que, en aquests dos mesos que falten abans no comenci el nou servei, farem un estudi ràpid sobre què suposa això. I a partir d'aquí, el Consell Comarcal podrà valorar si els hi podem passar a recollir aquests residus assimilables a urbans", ha precisat Calderer. Aquesta entesa també ha estat comunicada per part de l'ACEB, que han deixat plasmat que "el Consell Comarcal s'ha compromès a buscar camins per fer la feina de la millor manera possible", en una anàlisi que ha de permetre trobar "solucions factibles per garantir-ne la recollida si les empreses hi estan interessades".
Incidir en una millor selecció dels residus
En tot cas, aquesta continuïtat eventual de la recollida haurà de passar, obligatòriament, per una millor tria en origen per part de les empreses, ja que tal com ha asseverat el titular de Residus, a vegades es dipositen restes industrials de forma indeguda. "Tenim clar que no ens podem trobar com ara, que dins els assimilables s'hi dipositen residus industrials que contaminen el conjunt. I això ens penalitza", ha afirmat, posant d'exemple que "algun cop es llença el film que envolta els paquets, i això no pot anar amb la fracció d'envasos domèstics".
Sobre aquesta qüestió, el text de la patronal fa referència a l'impuls d'un "servei d'acompanyament i assessorament tècnic a totes les empreses per ajudar-les a solucionar la gestió dels seus residus industrials en el cas que ho necessitin". Segons detallen, el suport constarà d'una diagnosi personalitzada (anàlisi de la gestió de residus per identificar punts de millora) i d'una proposta per a l'optimització de costos i sostenibilitat (es buscaran les millors vies per generar menys residus).
Amb tot, les dues parts han valorat positivament el resultat de la trobada. "Ambdues entitats consideren aquesta col·laboració un punt de partida essencial per convertir un repte normatiu en una oportunitat per millorar l'eficiència i la sostenibilitat de la indústria del Berguedà", ha sentenciat l'ACEB.