La recollida selectiva del Berguedà encara una tardor de canvis

El sistema de recollida de residus del Berguedà patirà canvis a partir de l'1 de novembre. Aquestes modificacions són fruit del nou contracte de gestió i impliquen principalment un nou model de contenidors tancats en les àrees i adaptacions en el calendari de recollida d'algunes poblacions. De moment, s'han començat a enviar cartes informatives als residents dels 10 municipis dins l'àmbit del porta a porta, on també se'ls convoca a reunions per aprofundir sobre les novetats i resoldre els dubtes.
El Consell Comarcal del Berguedà, administració responsable del servei en 29 municipis berguedans i impulsor dels canvis, lidera la campanya de difusió que arrencarà el pròxim 1 de setembre amb l'inici de les xerrades a la ciutadania i el repartiment del material a les 10 poblacions del porta a porta: Avià, Bagà, Berga, Casserres, Cercs, Guardiola de Berguedà, Olvan, la Pobla de Lillet, Sant Julià de Cerdanyola i Vilada. En total, es duran a terme 18 sessions informatives en aquests nuclis.
En les trobades s'exposaran els fonaments del nou model que, com a novetat més significativa, aposta per l'ús de contenidors tancats a través de lectors NFC en les 24 àrees d'emergència que disposen aquests municipis. Tal com han incidit des de la corporació comarcal, l'objectiu d'aquesta implementació és millorar la separació i incrementar el percentatge de reciclatge de residus, a la vegada que es pretén dirimir l'acumulació de deixalles en aquests espais.
Tanmateix, per tal d'incidir en l'eficiència del model, el nou contracte també ha previst l'adquisició per part de l'empresa concessionària d'uns camions bicompartimentats que permetin implementar la recollida dual de fraccions als 10 municipis, com ja s'aplica a Berga. Aquesta mesura reduirà el nombre de desplaçaments que actualment hi ha programats, si bé implicarà modificacions en el calendari de recollida. Així, en aquests municipis afectats, també s'incidirà en aquest canvi durant la celebració de les reunions informatives.
El Consell Comarcal del Berguedà proposa augmentar un 20% la taxa de residus el 2025
Un nou sistema també als municipis amb contenidors
A excepció de Gironella i Puig-reig, que van per lliure, el Consell Comarcal també té la dispensa de la recollida selectiva dels 19 municipis en els quals la retirada dels residus es fa directament des d'un seguit d'àrees de contenidors. És el cas de Borredà, Capolat, Castell de l'Areny, Castellar de n'Hug, Castellar del Riu, l'Espunyola, Fígols, Gisclareny, Gósol, Montclar, Montmajor, la Nou de Berguedà, la Quar, Sagàs, Saldes, Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de Merlès, Vallcebre, i Viver i Serrateix.
El veïnat d'aquestes poblacions rebrà les missives informant dels canvis entre el setembre i l'octubre, i convocant-los també a les reunions que es desenvoluparan al llarg de l'octubre (una en cada municipi). En aquest cas, l'administració supramunicipal ha detallat que, en aquestes llars, també se'ls farà entrega de dos clauers amb xip electrònic per obrir els contenidors tancats, un imant amb informació pràctica sobre el servei i un butlletí informatiu amb tots els detalls sobre com funcionarà el nou sistema de recollida de residus. I és que les seves àrees de contenidor també s'actualitzaran amb els models de bujols amb tecnologia sense fils.
Més enllà de la ciutadania, el Consell també exposa que, dins l'estratègia de divulgació del nou model, s'estan duent a terme les visites a grans productors (càmpings i allotjaments turístics) i comerços, amb la finalitat d'"informar directament als establiments sobre el nou funcionament" i per tal de "garantir una bona adaptació al canvi". "Després de set anys i amb tota l'experiència guanyada, ara és el moment de millorar encara més el Porta a Porta, fent-lo més eficient, accessible i sostenible, i continuar incrementant els resultats -de recollida selectiva-", han assenyalat des de la corporació.