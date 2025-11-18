La memòria del barri, a través de fotografies: Berga busca imatges de Santa Eulàlia

L'Associació de Veïns de Santa Eulàlia i l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Berga impulsen una recollida d'imatges per recuperar i preservar la memòria fotogràfica del barri en una exposició. El projecte vol posar en valor la identitat de Santa Eulàlia i les vivències de la gent, fent ús de la memòria col·lectiva com a element de cohesió social.
La crida planteja als veïns del barri i de tota la ciutat que tinguin material que aportin fotografies amb escenes quotidianes, celebracions del barri, espais desapareguts o moments significatius. L'objectiu és reunir imatges diverses i variades que ajudin a reconstruir la història compartida de Santa Eulàlia fent visibles els records i la transformació del barri, que han anat configurant el seu caràcter al llarg del temps.
Hi ha dues formes per fer arribar les fotografies. La primera és presencialment, dirigint-se al Local de l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia (de dilluns a divendres, de 10.30 a 12.30 hores). Les fotografies s'escanejaran i es retornaran al propietari al moment. També es poden facilitar telemàticament, enviant les fotografies en format digital o ja digitalitzades al correu cultura@ajberga.cat.
En tots els casos, les persones participants hauran de signar un document de cessió de drets d'imatge, necessari per poder utilitzar les fotografies en el marc de l'exposició i les diferents accions vinculades al projecte. La recollida ha engegat aquest dilluns, 17 de novembre, i s'allargarà fins al 6 de febrer.
La iniciativa forma part del projecte La Cultura ets tu!, que té per objectiu garantir els drets culturals i reforçar els vincles comunitaris a través de propostes culturals i artístiques protagonitzades per la ciutadania. Aquest pla té el suport de la Diputació de Barcelona. A més, també col·labora en l'acció l'Arxiu Comarcal del Berguedà.