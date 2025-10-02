La Patum s'exposa al Mondiacult 2025

La Patum ha estat present al Mondiacult, la principal cimera mundial sobre política cultural i que enguany ha tingut lloc a Barcelona. Des de l'Ajuntament de Berga destaquen que les festes de Corpus de Berga han estat l'única celebració del món amb un espai propi.
El Mondiacult és un cicle de ponències i exhibicions impulsat per la Unesco. Aquesta edició s'ha sumat a l'organització el Ministeri de Cultura del govern espanyol, pel fet que s'ha desplegat a la capital catalana. Al llarg de la setmana, 160 ministres i delegacions de tot el món s'han reunit al Centre de Convencions Internacional, amb l'objectiu d'analitzar els reptes globals de les polítiques culturals i el desenvolupament sostenible.
En el cas de la Patum, els interlocutors han estat l'alcalde de Berga i regidor de Patum, Ivan Sànchez, i el periodista berguedà, Xavi Rossinyol, a càrrec de la presentació La Patum, una festa del món, celebrada en el marc del cicle Veus per a la Cultura. El batlle s'ha referit als reptes que la Patum té sobre la taula: l'afluència massificada, la transmissió als visitants dels valors de la festa, i la necessitat de reforçar la seguretat -i l'increment de costos que això suposa-. En aquest sentit, Sànchez ha avançat contactes amb la festa del Palio de Siena (Itàlia) per intercanviar experiències, així com ha recordat les col·laboracions en forma de patrocini amb empreses privades i subvencions d'administracions superiors per incrementar el finançament.
Per la seva banda, Rossinyol ha fet un repàs a la història de la Patum, des de les antigues processons de Corpus fins a l'actualitat. També s'ha incidit l'execució dels salts de Plens i en detallar la funció i significat de cada comparsa. La conferència s'ha il·lustrat amb un vídeo de la fotògrafa Rosa Castilla i amb fragments de les retransmissions de Televisió del Berguedà.
Expressió de la cultura catalana i universal
La ponència d'aquest dimecres no ha estat la primera menció de la festa al Mondiacult. Ja s'hi va referir el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en el seu discurs inaugural, pronunciat el dilluns. "És una expressió de la cultura catalana i, per això, universal", va declarar el president, que també va remarcar que "la cultura és una riquesa compartida i així ha de continuar sent".
Amb tot, Mondiacult ha tancat portes aquest dimecres amb la sessió de clausura. Durant el congrés, s'ha aprovat una declaració subscrita pels països participants, en què es reclama que l'accés a la cultura entri a la llista dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU.