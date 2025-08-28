Berga torna a obrir l'organització de les Barraques de Patum a les entitats

L'Ajuntament de Berga té oberta la convocatòria per a l'organització de les Barraques de Patum Josep M. Isanta per a les anualitats de 2026 i 2027. L'objectiu del concurs és repartir l'espai de les barres i la participació respecte dels concerts del divendres entre les entitats, fundacions o associacions sense ànim de lucre que tinguin seu social a la ciutat. El procediment romandrà vigent fins al 15 de setembre, a través de les instàncies genèriques del consistori.
Les agrupacions que resultin guanyadores disposaran d'un espai als mòduls que s'ubicaran a la plaça Cim d'Estela. Cada entitat haurà de designar uns representants que hauran d'assistir obligatòriament a les reunions informatives sobre la logística dels concerts. Entre totes les persones implicades dins de cada ens, s'hauran d'encarregar d'atendre les barres en cadascun dels torns establerts, a més de recollida el material i netejar l'espai de les barres un cop finalitzin els concerts.
D'altra banda, les associacions també hauran de contribuir en el cofinançament dels artistes o grups que actuïn el divendres de Corpus, que és el dia que escullen el cartell. Amb tot, la corporació local recorda que el personal aportat haurà de ser major de 18 anys i haurà d'haver realitzat obligatòriament la formació sobre dispensació responsable d'alcohol i violències sexistes en l'àmbit de l'oci nocturn promoguda per les àrees de Joventut i Feminisme, en el marc de la campanya Vull la nit!.
En concret, es contempla la participació d’un màxim de vuit entitats. En cas que el nombre de sol·licituds superi les places disponibles, aquestes es cobriran per ordre d'inscripció. D'altra banda, les bases també estipulen que les associacions que hagin superat els dos anys hauran de cedir el seu lloc a les noves entitats participants, en cas que hi hagi més candidates que places. Així, tenint en compte aquest supòsit, es preveu la realització d'un sorteig públic per excloure les entitats que hagin format part de l'organització del concert durant dos o més anys.
Les Barraques de Patum es constitueixen com l'enclavament cultural dins l'espai firal en el marc de la festa berguedana, i que els darrers anys s'ha concentrat en les nits de divendres i dissabte. Es tracta de concerts gratuïts que tenen per finalitat complementar els actes patumaires, i que aquest 2025 han situat sobre l'escenari Cafè Trio, Trinxats, Brams, Blú Versions, 31 FAM, La Fúmiga, Pep de la Tona, Caipirinyes i PDs Kin K-Cau.