Barraques de Patum 2025: consulta el programa de concerts

La música repeteix com un dels plats principals de l'oferta en paral·lel a la Patum. Aquest 2025, s'han programat dues nits de concerts sota el paraigua de les Barraques, el divendres i el dissabte de Corpus, que consoliden l'espai de la plaça Cim d'Estela com a escenari del certamen. A més, com a novetat, s'ha decidit incloure el nom de Josep Maria Isanta a la proposta, per tal de rememorar el jove assassinat fa 20 anys precisament en el marc d'aquesta celebració.

En aquesta ocasió, l'agenda de la primera jornada tindrà un caràcter berguedà, situant a l'escenari quatre bandes locals. L'endemà, l'oferta serà més àmplia, i reunirà diferents grups que formen part del panorama actual dels Països Catalans. Entre els serveis, s'hi podran trobar un Punt Lila (de 20.30 a 03.30 hores el divendres i de 20.30 a 05.00 hores el dissabte), les barres gestionades per les entitats (Berguedart, Ateneu Llibertari del Berguedà, Casal Panxo, Castellers de Berga i JAB), lavabos i un punt d'aigua. NacióBerguedà et facilita el programa de Barraques de Patum del 2025.

Divendres, 20 de juny

18.30 hores | Cafè Trio

21.30 hores | Trinxats

23.00 hores | Brams

01.30 hores | Blú Versions

03.00 hores | Final dels concerts

Dissabte, 21 de juny

21.00 hores | 31 FAM

22.30 hores | PD's Kin K-Cau

23.00 hores | La Fúmiga

00.30 hores | PD's Kin K-Cau

01.00 hores | Pep de la Tona

02.30 hores | PD's Kin K-Cau

03.00 hores | Caipirinyes

04.30 hores | PD's Kin K-Cau

05.00 hores | Final dels concerts