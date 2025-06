El talent local dona vida al Concert de Patum de 2025

El Concert de Patum - Memorial Ricard Cuadra presenta una proposta aquest 2025 que presumeix del talent local. Músics, compositors, testimonis anònims i fins i tot la producció tindrà la marca Berguedà com a distintiu, en una edició que uneix el quintet de vent amb l'electrònica i que també renova el salt complet.

La formació que protagonitza la primera part del concert és KamBrass Quintet, que té a les seves files el berguedà Guillem Cardona. "Estem molt il·lusionats per l'oportunitat", ha assenyalat en la presentació del format Cardona, qui ha compartit que "hem volgut donar un toc personal amb composicions úniques i sumant la visió anònima a través d'entrevistes amb persones diverses de Berga".

Les composicions fetes expressament per la cita són obra de Lluís Gual (Berga), David Quintana (Bagà) i Cesc Badia (Calders), mentre que els testimonis que posen veu a la proposta són una dotzena de berguedans de totes les edats i gèneres. "Volem que sigui un relat viu", ha incidit Cardona, que ha posat en relleu "la llibertat que ens ha ofert la direcció, que no sols trobar enlloc". "La motivació ha superat els neguits", ha confirmat el músic.

D'aquesta manera, la primera meitat del concert es fonamentarà en la fusió del quintet amb la Banda del Memorial: des de la visió més clàssica i acústica, a la més actual i electrònica, complementant-se amb els suports orals i, fins i tot, amb pinzellades de beat-box. A més, l'embolcall també serà local, sumant persones com Laura Corominas, Ramon Carol i Martí Ballús.

"Hem de posar en valor el talent i l'empenta de casa", ha refermat Cardona. Aquesta visió és compartida per la Junta del Memorial Ricard Cuadra, ja que segons Aleix Villegas, "a Berga som molt de creure que el que ve de fora és millor, i sovint infravalorem els nostres músics". "Tenim gent de primeríssim nivell a casa", ha afegit el director de la Banda del Memorial Ricard Cuadra, Robert Agustina, mentre que l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha puntualitzat que "Berga té una molt bona cantera de músics i la Patum hi té molt a veure".

La unicitat com a qualitat

El Concert de Patum està programat pel 14 de juny, a partir de les 21.30 hores, a la plaça de Sant Pere de Berga (en cas de pluja, es traslladarà al Teatre Municipal). Les entrades tenen un preu de 15 euros amb cadira i 10 a peu dret, i es poden comprar a l'Oficina de Turisme de Berga i a les taquilles habilitades als accessos de la plaça, abans que comenci l'espectacle.

Aquest 2025, no s'ha previst replicar l'experiència en cap altre escenari i, per tant, l'ocasió d'aquest dissabte serà l'única per gaudir de la proposta. "Que sigui un concert únic i irrepetible aporta valor", ha assenyalat Villegas, que si bé ha reconegut que "no hem treballat mai el filó d'enregistrar els concerts" sempre ha estat "un fil obert que potser estudiarem". En aquest sentit, Cardona ha apuntat que "pot ser interessant compartir les entrevistes" que han elaborat pel concert, tot i que en aquests moments "no ho he arribat a pensar perquè estem enfocats en el concert".

De fet, enguany aquest valor d'unicitat es multiplica per una segona part que "ha canviat considerablement", ha declarat Agustina. "Continua sent un salt sencer, però incorporem nous arranjaments", ha avançat el director, que també ha afirmat que el KamBrass Quintet també participarà en aquesta segona part. "Serà un concert variat, entretingut i molt interessant", ha remarcat.

Un futur prometedor

La proposta del Concert de Patum té números per tenir continuïtat els anys vinents. Tal com ha exposat el batlle, la voluntat del consistori i la junta del Memorial és renovar el conveni per tal de seguir celebrant l'espectacle.

Per part de l'organització, l'objectiu és mantenir l'interès respecte de la proposta, tant del públic com dels músics que hi participen. Actualment, la Banda del Memorial està conformada per més d'una quarantena de músics, i la voluntat és "poder enganxar els joves, com ho va fer en els inicis el Ricard", ha apuntat el director, qui ha destacat la "tasca important que va fer el Ricard i que hem mantingut".

"Hem de perpetuar la idea que la Patum és important i s'ha de continuar cuidant i treballant", ha valorat Villegas, qui ha confirmat que malgrat el pas de les edicions, viure l'experiència del concert és molt emocionant any rere any.