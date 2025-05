El KamBrass Quintet se suma al concert del Memorial Ricard Cuadra

El Concert de Patum del Memorial Ricard Cuadra comptarà aquest 2025 amb la participació del KamBrass Quintet. Guillem Cardona i Joan Pàmies a la trompeta, Maria Servera a la trompa, Xavier Gil al trombó i Oriol Reverter a la tuba són els membres de la formació, nascuda el 2017 i que ja compta amb nombrosos reconeixements internacionals.

KamBrass Quintet i la Banda del Memorial Ricard Cuadra presenten un concert singular, molt diferent del que és habitual sentir en les formacions de música clàssica. Segons l'organització de l'esdeveniment, la proposta "vol ser una vivència propera, emotiva i profundament arrelada al sentiment col·lectiu que desperta la Patum" i, per tant, "no es tracta només d'un concert de música, sinó d'un relat compartit, on so, paraula i imatge es fonen per crear una experiència única".

I, en què consistirà la proposta d'aquest 2025? El primer avançament fet per part dels responsables ha compartit que "s'han enregistrat entrevistes a 12 persones vinculades a la Patum des de perspectives diverses" que aporten "diferents matisos que configuren la vivència patumaire". Tot això, s'integrarà al concert després de transformar-les digitalment, per aportar el "component humà i popular" a l'espectacle. Però, més enllà de la sonoritat, l'ús d'aquest recurs servirà per dotar l'actuació d'un discurs, lligat amb una expressió íntima, amb pinzellades de tradició i avantguarda per mantenir l'equilibri, assenyalen.

A més, enguany també es comptarà amb les obres de joves compositors: David Quintana, Lluís Gual i Cesc Badia. També s'hi sumen la dramaturga Laura Corominas i la productora audiovisual Karkön Productions. "Us prometem una experiència immersiva i un nou concert, diferent dels anteriors i dels que vindran després", posen de manifest els responsables del Memorial, que culminen l'escrit citant les notes de KamBrass Quintet: "Aquest concert ens vol apropar, des de la música i la creació contemporània, a l'essència més profunda de la Patum: allò que no es veu, que tothom sent i que no podem descriure amb paraules".

El Concert de Patum - Memorial Ricard Cuadra tindrà lloc el 14 de juny, a la plaça de Sant Pere de Berga, a les 21.30 hores.